La ‘Gazzetta’ conferma tutto: offerta monstre per Allegri

Allegri lascia la Juventus? Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro del tecnico toscano.

Rilancio forte e decisivo per prendere subito Massimiliano Allegri. L’ennesima offerta ha spiazzato anche la Juventus che ora attende aggiornamenti da parte del tecnico che ha sul piatto un ricco triennale da 90 milioni di euro. Una situazione incredibile che potrebbe cambiare gli scenari tecnici del club bianconero. La società ha già fissato una deadline che è fine giugno, ecco cosa potrebbe accadere.

Non si placano le voci relative all’addio dalla Juventus di Massimiliano Allegri. L’allenatore, nonostante un contratto fino al 2025 con la società bianconera, sta trattando con alcune società arabe che hanno messo sul piatto cifre importanti per strapparlo alla Vecchia Signora. I dirigenti bianconeri sono in attesa di capire cosa ne sarà di questa proposta, anche perché in caso d’addio dovranno sostituire subito l’allenatore. C’è già un nome di un possibile candidato che potrebbe subentrare al posto di Allegri. Ecco tutti i dettagli riguardo questa spinosa situazione.

Allegri in Arabia Saudita: c’è un nuovo scenario, Juventus spiazzata

Dopo il primo rifiuto, nessuno dalle parti di Torino si sarebbe aspettato un altro rilancio. Anche Allegri è rimasto sorpreso dall’ultima offerta dell’Arabia Saudita: 30 milioni per tre anni, ecco la risposta del tecnico.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli emissari hanno riportato al tecnico un’altra proposta pazza per avere Allegri sulla panchina dell’Al Hilal o dell’Al Ahli Saudi. In Arabia Saudita il mercato è schizzato alle stelle con la Federcalcio che ha dato il via libera alle società di prendere i migliori giocatori e di contattare anche super tecnici come Allegri. L’obiettivo è quello di valorizzare la Saudi Pro League e renderlo uno dei campionato più importanti al mondo. In questo momento Allegri è in vacanza in Sardegna e sembra orientato a non accettare la proposta delle squadre arabe: la sua intenzione è quella di rispettare il contratto con la Juventus. Anche se i soldi degli sceicchi fanno gola a tutti, non è da escludere un nuovo rilancio dei club che potrebbero sfondare i 100 milioni per tre anni. Ad oggi le società si sono spinte fino a 30 milioni a stagione. In caso di clamoroso addio di Allegri, la dirigenza è pronta a nominare come nuovo allenatore della Juventus Tudor che è attualmente libero ed è in attesa di una chiamata proprio dal club bianconero.