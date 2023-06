Allegri choc, saluta la Juventus: ha già trovato la sua nuova squadra

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Max Allegri sono assolutamente clamorose. I dettagli

Allegri e la Juventus. Un matrimonio che potrebbe terminare tra poco, molto poco. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall‘Arabia Saudita, infatti, il tecnico livornese sarebbe sempre più vicino a lasciare la Juve.

Secondo quanto evidenziato da Arabic Sport 360, infatti, Allegri avrebbe praticamente accettato l’offerta dell’Al Hilal, che già nei giorni scorsi aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. La trattativa sarebbe ormai in stadio avanzato al punto che i dettagli, stando sempre alla medesima fonte, potrebbero essere sistemati nel corso dei prossimi giorni. Non si conoscono ancora le cifre di un affare che avrebbe assolutamente del clamoroso.

Al momento non arrivano conferme in Italia, anche se nelle ultime ore il tam tam mediatico legato al futuro del tecnico livornese aveva ripreso a calamitare l’attenzione mediatica. Ora come ora sembra piuttosto difficile che le strade della Juve e di Allegri possano separarsi, anche perché l‘ex allenatore del Milan è legato alla “Vecchia Signora” da un contratto per altre due stagioni che ha intenzione di rispettare. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite: staremo a vedere se l’ultima soffiata proveniente dall’Arabia sia solo fantamercato o qualcosa di più concreto.