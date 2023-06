Bremer-Juventus, addio lampo: la destinazione non sorprende più

Bremer-Juventus, potrebbe esserci l’addio lampo per il difensore brasiliano. E la destinazione non sorprende davvero. Ecco quello che potrebbe succedere

L’anno scorso è stato uno dei migliori. E non c’erano dubbi visto quello che lui, nel corso della sua carriera dall’altra parte della città, aveva dimostrato. Col Torino, Bremer, ha sempre disputato delle stagioni importanti che hanno di fatto giustificato l’investimento che la Juve ha voluto fare per prenderlo.

Strappato alla concorrenza dell’Inter, che sembrava lo avesse in pugno, il brasiliano potrebbe anche chiudere con largo anticipo la sua esperienza in maglia bianconera. Almeno queste sono le indicazioni che arrivano dal Telegraph, in Inghilterra, e che lo vedono nel mirino di un club di Premier League. Sì, la destinazione per tutti è sempre la stessa: il massimo campionato inglese, che ha soldi da spendere e non si sa se possono mai finire, e che sta cercando di assaltare l’Italia prendendo tutti i migliori. In questo caso, su Bremer, ci sarebbe il Tottenham.

Bremer-Juventus, ecco la situazione

Dire che Bremer è incedibile è quasi dire una bugia: nessuno rimane se arriva un’offerta da almeno 50milioni di euro in questo caso così come vi abbiamo spiegato in tempi non sospetti.

Una cifra che da quelle parti si possono permettere, senza poche discussioni, una cifra che potrebbe anche far vacillare la Juventus nei prossimi mesi. Però delle valutazioni in questo caso, a differenza forse di quanto potrebbe succedere con l’attaccante, dovrebbero essere fatte in maniera approfondita, visto che trovare un centrale che offre davvero delle garanzie come il brasiliano ce ne sono pochi. Ma davanti ai soldi non si guarda più in faccia a nessuno, purtroppo. E il Tottenham quindi, che per i suoi difensori ha spesso guardato in Serie A, potrebbe tentare un altro assalto.