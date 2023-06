Allegri via dalla Juventus: scoppia il ‘giallo’ social

Dai social c’è già il giallo sulla nuova panchina della Juventus con o senza di Allegri: tutti i dettagli del caso.

Allegri sì o Allegri no, il dubbio attanaglia i tifosi, e dai social c’è già la totoscommessa se Allegri sarà o meno il prossimo tecnico della Vecchia Signora, sicuramente, adesso le possibilità aumentano e in un certo senso il tecnico, per ora, è assolutamente confermato.

Oh mmadonna, sono bastati 3 minuti per far partire il delirio-allenatore. Io Guido Tolomei per la stagione 23-24 non mi STUPIREI NÈ di vedere Allegri sulla panchina della Juve NÈ di non vedercelo, per questo, oggi 23 giugno trovo FOLLE parlare addirittura di schema di gioco.🤦🏼‍♂️ — Guido Tolomei (@guidotolomei) June 23, 2023

Conferma che però, occorre dirlo, lascia anche ipotesi. Infatti i nomi di alcuni allenatori che potrebbero sostituire il mister ci sono, da Conte fino alla suggestione Zidane ma, per il momento Allegri è confermato.

Allegri confermato: “Folle parlare di schema di gioco”

Come si può evincere dal tweet di ‘Guido Tolomei’, adesso, è persino folle parlare di modulo. Si è infatti sentita l’ipotesi che dalla prossima stagione Allegri possa sfruttare l’idea di proporre un nuovo modulo di gioco diverso, che possa valorizzare la rosa a disposizione, sfruttando al massimo le possibilità con i giocatori a disposizione.

Per ora, però, è prematuro fare ipotesi fino a quando non ci sarà la conferma assoluta della sua presenza, o meno, nella panchina della Juventus nella prossima stagione. Per ora, si legge, tutto sembra però confermato. Staremo a vedere come innanzitutto risponderà il mercato, tra colpi in entrata ma soprattutto in uscita. Diversi, infatti, sono i nomi in lizza, alcuni decisamente importanti in entrata. Staremo a vedere. Non ci resta che aspettare ulteriori verdetti che arriveranno direttamente dalla dirigenza tra non molto, visto che adesso il mercato è già entrato nel vivo delle trattative.