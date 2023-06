Calciomercato Juventus, il cerchio si restringe: Sfida tripla per l’azzurro

Calciomercato Juventus, una cosa è certa, adesso il cerchio si restringe. In tre pronti a chiuderlo da subito.

Adesso la sfida si fa tosta, o meglio, entra nel vivo dell’azione. Ha parlato direttamente il direttore sportivo facendo il punto sulla situazione. Per il giocatore che è il più desiderato delle big sarebbero soltanto più tre le squadre a duellarselo fino all’ultimo gong del mercato.

Direttamente al quotidiano ‘Il Messaggero’, il Direttore Sportivo del Sassuolo, Carnevali, ha parlato direttamente del suo assistito. Giocatore che, come sappiamo, è desiderato da tutte le big del campionato italiano. Carnevali ha parlato di tre squadre in particolari e fra queste, ovviamente, c’è anche la Juventus.

Roma, Inter e Juventus su Frattesi: Parla il ds Carnevali

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così al quotidiano ‘Il Messaggero’, proprio a proposito del centrocampista azzurro: “Frattesi? Stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati. Roma avvantaggiata? La società giallorossa ha il 30 per cento ma questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di farlo. Frattesi non ha espresso preferenze particolari, se non di restare nel campionato italiano”.

In sostanza, dunque, Frattesi stesso ha detto che sposerà il progetto e non solo la singola squadra. Ci aspettiamo grandi, grandissime novità dalla questione. Certamente, adesso, il cerchio si restringe dando informazioni precise proprio sul giocatore in questione. La Juventus lo osserva da tempo e vista la nuova rifondazione made in Italy, il giocatore farebbe assai comodo ai bianconeri. Attendiamo il verdetto dal mercato con la piena consapevolezza che verrà scelto il giocatore migliore.