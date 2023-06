Calciomercato Juventus, tra De Zerbi e l’Arabia: tesoretto insperato

Calciomercato Juventus, diverse suggestioni: dal ritorno in Premier all’opzione dell’Arabia: tutti i dettagli.

La Juventus è alle prese con il gestire i cosiddetti esuberi. Alcuni giocatori sono rientrati dai prestiti dopo la stagione appena trascorsa e, come si legge, non farebbero più parte del progetto per la prossima stagione, fondato principalmente sui giovani.

Fra i giocatori in questione, come confermano, da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe anche il brasiliano Arthur. Reduce da una stagione certamente fallimentare, anche per via dell’infortunio, passata a Liverpool, il brasiliano non farebbe più parte del progetto Juventus per la prossima stagione. Per lui diverse suggestioni per il futuro, andiamo a scoprirle in dettaglio.

Dall’Arabia al Brighton di De Zerbi: Futuro ‘deciso’ per Arthur

Come, infatti, sottolineano proprio dall’indiscrezione in arrivo da ‘La Gazzetta dello Sport’, per il centrocampista brasiliano sarebbe diverse le opzioni per la prossima stagione. La Juventus cerca una nuova squadra per Arthur, con la disponibilità a lasciarlo partire anche in prestito, per un’altra stagione.

“Nelle ultime ore si sarebbe registrato un sondaggio da parte dell’Al Hilal, ma sono vive anche le candidature di Siviglia e Fenerbahce”. Ma come abbiamo già anticipato poc’anzi, vista l’annata già trascorsa in Inghilterra, il giocatore non escluderebbe nemmeno un rientro in Premier dopo l’infelice esperienza col Liverpool, soprattutto se a chiamarlo fosse un tecnico che potrebbe valorizzare le sue qualità, il Brighton di De Zerbi. Insomma, se nulla dovesse cambiare, queste sono le proposte che potrebbero rivedere Arthur protagonista. Alla Juventus, almeno con le nuove suggestioni del mercato e le certezze già certificate in rosa, per il centrocampista brasiliano, almeno oggi, non ci sarebbe più spazio. Insieme a lui partirebbero McKennie e Zakaria, anche loro sul mercato che potrebbero garantire quel tesoretto non indifferente ai bianconeri. Rimaniamo in attesa per un verdetto definitivo che potrebbe arrivare presto.