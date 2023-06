L’indizio social fa tremare Allegri: Juventus ‘scomparsa’

L’indizio social dell’attaccante fa tremare la Juventus: possibile addio già in questa sessione di mercato

La Juventus ha già perso Angel Di Maria ma è riuscita a garantirsi Arkadiusz Milik per la prossima stagione che, di fatto, è diventato il primo acquisto del mercato estivo bianconero.

Il polacco torna a Torino a titolo definitivo, dopo l’accordo raggiunto dalla Juve con l’Olympique Marsiglia, sulla base di 6 milioni di euro più uno di bonus. Nella giornata di ieri, invece, è venuto fuori in maniera concreta il nome di Timothy Weah. Il figlio d’arte classe 2000 sembra molto vicino all’approdo a Torino e i bianconeri sono al lavoro con il Lille per chiudere già nelle prossime ore l’affare. Anche a centrocampo non mancano i nomi per rinforzare la rosa, due su tutti Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi. Per entrambi è nata una sorta di asta che comprendo Inter e Roma per il centrocampista del Sassuolo ma adesso anche il Milan che con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, avrà la forza economica di puntare anche il top player della Lazio. Intanto in casa Juventus spunta un indizio social che intimorisce i tifosi bianconeri.

Juventus, l’indizio social di Kean allarma i bianconeri

Il giocatore in questione è Moise Kean, centravanti della Juventus e della nazionale che ha modificato alcune informazioni sui propri social che hanno allarmato il popolo bianconero.

Forse un indizio di mercato, forse una semplice casualità. Fatto sta che nella giornata di fuori si è potuto notare che nella bio del profilo Instagram di Moise Kean non spunta più “Atleta Juventus”, bensì solo “Atleta”. Un dettaglio forse, se non fosse che fin ora aveva sempre mantenuto anche il nome della squadra accanto alla voce atleta. I tifosi hanno comunicato a pensare che questo indizio social possa essere il preludio per un suo addio in questa sessione di calciomercato. In realtà Kean non ha espresso la volontà di lasciare la Juventus, con cui è legato da un contratto fino al 2025. Nell’ultima stagione a tratti è riuscito a dare il suo apporto, come dimostrano i 6 gol in campionato e gli 8 totali. Il suo minutaggio, però, è stato abbastanza scarno, in quanto Allegri gli ha quasi sempre preferito Vlahovic e Milik.

Nelle gerarchie Kean non è stato in cima e la voglia di giocare con maggiore continuità potrebbe rappresentare un fattore di grande rilevanza nella scelta di poter cambiare aria. Al momento quello di Instagram è solo un segnale social che potrebbe non avere nessun seguito in termini di calciomercato. L’episodio, però, è da registrare in quanto ambiguo, soprattutto visto il periodo molto caldo in termini di movimenti.