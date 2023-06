Vlahovic-Osimhen, la sfida è esplosiva: fattore Giuntoli, erede da 50 milioni

L’incrocio tra Vlahovic e Osimhen porta il gioiello in Serie A: colpo da 50 milioni, c’è la mano di Giuntoli

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus. Resta, però, da capire quali saranno le tempistiche per l’interruzione del rapporto col Napoli e il conseguente approdo a Torino.

In questa prima fase il calciomercato bianconero è stato affidato a Giovanni Manna, promosso dopo l’ottimo lavoro con la Next Gen. Giuntoli, però, rimane sullo sfondo e potrebbe già iniziare a muovere i fili. Il primo vero colpo del nuovo ds potrebbe essere quello del figlio d’arte, Timothy Weah, classe 2000 statunitense in arrivo dal Lille. In realtà pochi giorni fa è arrivato anche l’acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik ma quello di Weah potrebbe essere un ottimo colpo in ottica futura. Il gioiello americano, però, potrebbe non essere l’unico profilo del Lille ad approdare alla Juventus. In ballo ci sono anche Dusan Vlahovic e e Victor Osimhen. Ecco lo scenario.

Juventus, se parte Vlahovic parte l’assalto a Jonathan David ma occhio al Napoli

Alla luce dell’ottimo rapporto di Giuntoli con il Lille, dopo Timothy Weah, un altro giovane dal quale i bianconeri potrebbero attingere è Jonathan David.

Attaccante classe 2000 della nazionale canadese e uno dei talenti più interessanti del club francese. Dopo il biennio al Gent, David è esploso al Lille, club con il quale si sta affermando a livello internazionale. Nell’ultima stagione ha collezionato numeri notevoli: 24 gol e 4 assist in 37 presenze in Ligue 1, 26 reti complessive in stagione. Numeri da attaccante già strutturato, il profilo ideale per rinforzare l’attacco della Juventus. Jonathan David ha un contratto col Lille fino al 2025 e una valutazione di circa 50 milioni di euro. La Vecchia Signora non ha ancora definito il futuro di Dusan Vlahovic che potrebbe diventare uno degli uomini mercato per fare cassa. Il serbo piace particolarmente a Manchester United e Bayern Monaco e la Juve non esclude la possibilità di cederlo, qualora arrivasse la giusta offerta. In quel caso Jonathan David diventerebbe il primo obiettivo per sostituire l’ex Fiorentina.

Parallelamente, però, il Napoli potrebbe perdere Victor Osimhen, tra gli attaccanti più ambiti nel panorama europeo. Anche il nigeriano è passato dal Lille e chissà che non possa cedere il posto proprio a Jonathan David. L’intreccio tra Victor Osimhen e Dusan Vlahovic potrebbe portare il talento canadese in Serie A.