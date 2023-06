Calciomercato Juventus, no al Bayern Monaco: ha vinto Allegri

Il big dice no al Bayern Monaco: Allegri ha la meglio e adesso in casa Juventus filtra ottimismo

In casa Juventus ci sono diverse situazioni di calciomercato in ballo, non solo in entrata ma anche in uscita.

Nelle ultime ore la Juventus ha fatto grandi passi in avanti per il figlio d’arte Timothy Weah, ormai ad un passo dal trasferimento in bianconero. L’ala del Lille classe 2000 dovrebbe diventare il secondo colpo in entrata del mercato estivo bianconero dopo l’acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik dall’Olympique Marsiglia. La Juve, però, deve guardare con grande attenzione anche al centrocampo e i nomi caldi sono quelli di Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic. Entrambi sono due chiari obiettivi della società ma molto dipenderà anche dalle mosse di Inter e Milan e dall’esito della telenovela Rabiot. Nelle ultime di ore sta crescendo sempre di più la fiducia in casa Juventus per il rinnovo proprio di Adrien Rabiot e arriva un segnale forte che spiana la strada alla squadra di Allegri.

Juventus, Rabiot rifiuta la proposta del Bayern Monaco: sempre più vicino il rinnovo

La società bianconera aspettava una risposta definitiva dall’ex Paris Saint-Germain nel corso di questa settimana.

Le mosse di mercato a centrocampo sono legate, inevitabilmente, alla situazione di Rabiot, una su tutte quella che vede protagonista Sergej Milinkovic-Savic, primo obiettivo in caso di addio del campione del Mondo. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, negli scorsi giorni il centrocampista francese avrebbe rifiutato una proposta da parte del Bayern Monaco. La Juventus attende ancora la risposta definitiva del giocatore e del suo agente, nonché mamma Veronique. Certamente, però, il mancato trasferimento al Bayern Monaco è un segnale di assoluta importanza che potrebbe aver messo la parola fine su una telenovela che va avanti ormai da molti mesi. Adesso in casa Juventus filtra ottimismo sulla possibilità che Rabiot possa prolungare il proprio contratto. Si attende solo la risposta definitiva del giocatore nei prossimi giorni.