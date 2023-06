Calciomercato Juventus: si sblocca la cessione, giocherà in Champions

Nuove indiscrezioni relative alla trattativa per la cessione del calciatore: c’è l’annuncio che spiazza la Juve, giocherà in Champions League la prossima stagione.

Si muove in uscita il calciomercato della Juventus. Il ds Manna, che sta gestendo le trattative in attesa dell’arrivo di Giuntoli, è a lavoro per sistemare i conti e sbloccare alcune cessioni. L’obiettivo della società è recuperare almeno 100 milioni di euro dal mercato in uscita. Ecco perché ci sono parecchi giocatori sulla lista di sbarco. Uno di questi potrebbe disputare la prossima Champions League: lo stanno prendendo per tanti milioni.

Ultime notizie calciomercato Juventus, lo stanno prendendo

E’ previsto un addio eccellente in casa Juventus: i candidati a partire sono Chiesa o Vlahovic. Intanto il club è a lavoro anche per piazzare diversi esuberi che non rientrano più nei piani di Allegri. In queste ultime ore è arrivata una buona proposta per cedere subito Zakaria, ecco l’offerta recapitata alla Juve.

Secondo quanto riportato da Repubblica, s’è scatenata una vera e propria asta per il centrocampista della Juventus Zakaria che andrà via in questo calciomercato estivo 2023. Dopo Bournemouth e Lazio, anche il West Ham ha mosso i primi passi per acquistare dalla Juve il centrocampista svizzero che è in uscita dalla Vecchia Signora. Reduce dall’esperienza al Chelsea, in Premier League, il calciatore è vicino alla cessione in questo mercato. Insieme a lui andranno via anche Arthur e Mckennie con lo statunitense che filtra con la Roma. Intanto su Zakaria c’è anche il Lens, che la prossima stagione giocherà in Champions League.