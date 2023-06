Dal nerazzurro alla Juventus: l’erede di Vlahovic fa impazzire i tifosi

Dal nerazzurro al bianconero: l’erede di Vlahovic è un elemento che potrebbe piacere ai tifosi della Juventus. Ecco le ultime sul bomber

Tutti sono incedibili davanti ad un’offerta congrua. Lo abbiamo visto anche in casa Milan adesso, con Tonali, che voleva essere la bandiera dei rossoneri, che nel momento in cui s’è visto recapitare un’offerta – irrinunciabile – dalla Premier League, ha presto accettato così come anche il club.

Insomma, in questo momento nessuno è sicuro di rimanere nel proprio club la prossima stagione, nemmeno Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che ha chiuso un’annata sicuramente non positiva per lui e per la squadra. Da uno con le sue qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più e quel qualcosa in più non è arrivato. E quindi se il Bayern Monaco o qualche club di Premier League dovesse presentarsi con 80milioni di euro, senza dubbio la Juve valuterebbe l’offerta. Poi ovviamente servirà un sostituto, che secondo Maurizio Pistocchi i bianconeri hanno individuato.

Dal nerazzurro alla Juventus, piace Icardi

Una fonte credibile mi ha detto che il primo obiettivo della nuova Juventus se riesce a vendere Vlahovic è Mauro Icardi” ha spiegato il giornalista tramite il proprio account Twitter. E potrebbe essere, parlano i numeri per l’argentino, un colpo decisamente importante per la prima linea.

Icardi è tornato al Psg dopo il prestito al Galatasaray ma in Francia non dovrebbe rimanere per nessun motivo. Ormai lui fa parte del passato da quelle parti e sa benissimo di non avere quasi nessuna possibilità di giocare. Quindi, sappiamo benissimo, che anche anche lui si starebbe guardando intorno. Certo, per uno che ha sempre dimostrato, anche dopo essere andato via, di aver un attaccamento importante con l’Inter sarebbe difficile – forse – accettare un possibile corteggiamento bianconero. Ma il calciomercato di storie del genere ne ha raccontate parecchie. E si potrebbe arricchire di un’altra puntata.