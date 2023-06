Piovono conferme: 100 milioni per Allegri

Piovono conferme, che mettono in discussione il futuro di Allegri: 100milioni per il tecnico bianconero, tentato dall’offerta dell’Arabia Saudita

Negli ultimi giorni la notizia è stata quella di un possibile addio di Massimiliano Allegri nonostante quella che è stata una riconferma, da parte della società, sulla panchina della Juventus per la prossima stagione.

Ma il futuro del tecnico livornese, a quanto pare, è ancora tutto da scrivere, perché anche in queste ore sono arrivate delle conferme clamorose da parte della Rai sull’offerta che l’Al Hilal, club dell’Arabia Saudita, uno dei tanti che sta cercando di fare shopping in Europa, ha fatto recapitare a Max. Un’offerta che ovviamente il tecnico sta valutando visto che parliamo di 100milioni di euro in 3 anni. Così suddivisi, per la precisione: 30milioni di euro per il triennale da firmare, più un bonus, quasi per il disturbo, di 10milioni nel momento della firma del contratto. Soldi che in Europa nessuno vede.

Piovono conferme, Allegri tentato dall’Arabia Saudita

Chiunque, davanti ad una cifra del genere – Allegri alla Juve prende 9 milioni all’anno compresi i bonus – sarebbe tentato di accettare, di dire di sì. E anche Allegri non si discosta da un pensiero del genere, tant’è che come detto in queste ore soprattutto ci starebbe pensando. Sì, dovrebbe cambiare vita, totalmente, e lasciare quel nipotino da poco nato che spesso anche lui ha nominato in conferenza stampa. Quindi i pensieri, anche di rimanere, ci sono.

Vedremo ovviamente quello che succederà anche perché il tempo stringe. Siamo al 24 giugno e il prossimo 10 luglio la Juve si ritroverà per iniziare la prossima stagione, quella che ovviamente, e non stiamo qui a sottolinearlo perché non serve davvero, deve essere quella del riscatto. Con o senza Massimiliano Allegri seduto in panchina.