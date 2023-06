Allegri-Al Hilal, indizio dirompente: “Firma che farà parlare tutto il mondo”

Si guarda già avanti in casa Juventus dove non mancano però mai i rumors di calciomercato che riguardano i bianconeri.

La squadra di Massimiliano Allegri vuole assolutamente cancellare l’ultima stagione, nella quale ha ottenuto solamente il settimo posto in classifica a causa della penalizzazione 10 punti subita per il caso plusvalenze. Piazzamento che dunque non consentirà ai bianconeri di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

C’è un organico da rinnovare in tutti i reparti e per questo motivo i tifosi si aspettano senz’altro delle mosse molto importanti da parte della dirigenza. Che sa molto bene di dover intervenire per sostituire quei giocatori che sono destinati a lasciare Torino nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo sarà quello di vincere lo scudetto e per questo motivo ci sarà bisogno di innesti non solo giovani, ma anche elementi di qualità e con un curriculum internazionale di tutto rispetto. Attenzione massima dunque su quel che può avvenire in chiave mercato.

Juventus, l’indizio dall’Arabia sul futuro di Allegri

Il vero punto interrogativo adesso operò riguarda la questione allenatore, perché nelle ultime ore si sta nuovamente parlando di un possibile divorzio tra la Juventus e Allegri, nonostante il tecnico sia legato al club torinese da un contratto per altri due anni.

Ci sarà un futuro anche per lui in Arabia Saudita? Sembrano arrivare più indizi in tal senso. L’ultimo arriva dal giornalista Ahmad Al-Ajlan, che ha spiegato come l’Al-Hilan “vuole stipulare un contratto con un personaggio che farà parlare di sè in tutto il mondo”. Non ha però dato altri dettagli, spiegando che “se dicessi di che nazionalità è capireste subito di chi sto parlando”. Per molti il personaggio in questione sarebbe proprio Massimiliano Allegri. Certo è che una sua possibile partenze rimescolerebbe le carte in casa Juve. E non poco.