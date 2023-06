Allegri si congeda dalla Juventus: “Offerta da 140 milioni accettata”

Ci stiamo avvicinando alla fine del mese di giugno e il calciomercato della Juventus è ancora agli inizi e con possibili colpi di scena all’orizzonte.

Ci sarà tempo per portare a casa gli obiettivi che la dirigenza si è prefissata, ma senza ombra di dubbio i tifosi si aspettano che al più presto possono arrivare buone notizie sul fronte degli acquisti. L’obiettivo è quello di voltare pagina dopo l’ultima stagione.

Vincere lo scudetto sarà la missione della squadra di Allegri ma non sarà facile visto che la concorrenza sta iniziando già ad operare sul calciomercato. La Juventus dovrà essere molto brava in questa fase ad anticipare gli altri su determinati calciatori che il club vuole portare a Torino. Si punterà sulla linea verde come del resto è stato già fatto nell’ultima stagione, ma allo stesso tempo dovranno arrivare in bianconero dei calciatori già in grado di fare la differenza e di trascinare il club verso nuovi trionfi.

Juventus, offerta irrinunciabile per Allegri dall’Arabia: le cifre

A proposito però dell’allenatore livornese, sono sempre più frequenti le voci che lo vorrebbero in partenza verso altri lidi, nonostante la conferma del club e il suo contratto di altri due anni con la Juve.

🚨💰💥 L’offerta dell’Al-Hilal per Allegri è 40mln per 3 anni più 20mln alla firma.

[Momblano a Juventibus] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 24, 2023

🚨💥 Un'umile fonte sostiene che Max Allegri ha accettato l'offerta dall'Arabia Saudita, confermando che la proposta è molto più importante economicamente di quanto si legge in giro. [Momblano a Juventibus via AJ] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 24, 2023

Lo ha confermato anche il giornalista Momblano, che a “Juventibus” ha spiegato come l’offerta per l’allenatore livornese sia di 40 milioni per tre anni, oltre a 20 milioni di euro che Allegri percepirebbe al momento della firma. E si parla di come Allegri abbia accettato questa proposta. Tutto vero? Si preannunciano giorni comunque bollenti in casa bianconera.