Icardi “regalato”, Wanda Nara in città: sfida alla Juve con ‘giallo’ social

Juventus e le antiche suggestioni che a volte ritornano dalle parti della Continassa. Di quale suggestione si tratta questa volta?

L’inizio della prossima settimana dovrebbe essere il tempo giusto. Il condizionale ormai parte in automatico quando si scrive di Cristiano Giuntoli e del suo approdo alla Juventus.

I tempi sembrano davvero maturi per l’arrivo di colui che avrà il non semplice compito di ricostruire una squadra come la Juventus potendo contare soltanto sui denari ricavati dalle cessioni e, in parte, dal taglio del monte-ingaggi. Proprio per questo è stato scelto da John Elkann e Francesco Calvo.

Il dirigente toscano, nonché ancora direttore sportivo del Napoli, riesce come pochi a scoprire talenti e a farli propri spendendo quasi quel tozzo di pane di agnelliana memoria, mai come adesso il costo più sostenibile dalla società bianconera. E nel momento in cui Cristiano Giuntoli metterà piede alla Continassa si comprenderà il piano di azione della società bianconera in questa sessione di mercato.

Le scelte del nuovo responsabile dell’Area tecnica verranno poste sul tavolo e a quel punto occorrerà soltanto attuarle. E c’è chi pensa che la prima decisione del neo dirigente bianconero riguarderà la guida tecnica. Pertanto non è ancora sicuro al 100%, al di là delle dichiarazioni del direttore generale, Maurizio Scanavino, che Massimiliano Allegri rimanga sulla panchina bianconera.

Juventus e le antiche suggestioni

Cessione degli esuberi e taglio del monte-ingaggi è il mantra che riecheggia in tutte le stanze della Continassa. Cristiano Giuntoli lo farà immediatamente suo apportando, però, qualche correzione personale.

Le prime settimane hanno portato già evidenti benefici alle casse bianconere. Dopo l’avvenuta cessione a titolo definitivo del centrocampista svedese Kulusevski, riscattato dal Tottenham per 30 milioni di euro e gli addii di Angel Di Maria e Leandro Paredes, che hanno liberato un ventina di milioni di euro dal monte-stipendi, la società bianconera dovrà ora procedere con le cessioni dei giocatori che non rientrano nei piani della società, quali Arthur, McKennie e Zakaria per racimolare il capitale necessario per i primi acquisti.

Rimane poi sempre in primo piano l’ipotesi di una, o più, cessioni importanti. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono sempre i profili più a rischio, anche se dalla Premier League giungono “inquietanti” segnali riguardo Gleison Bremer, anche lui finito sotto osservazione i prestigiosi club inglesi. Nel caso poi si arrivasse alla cessione di Dusan Vlahovic la Juventus sembra già avere pronto il nome di colui che andrà a sostituire il numero 9 serbo. Trattasi di una vecchia conoscenza del calcio italiano: Mauro Icardi.

Qualche giorno fa, su Radio Radio, il giornalista Tony Damascelli, profondo conoscitore di questioni bianconere, ha annunciato che il prossimo centravanti della Juventus sarà proprio l’ex Inter, ora di proprietà del Paris Saint Germain. Un Tweet del giornalista Ekrem Konur rilancia tale suggestione di mercato annunciando che la Juventus ha intenzione di fare un’offerta di 9 milioni di euro al club francese per Mauro Icardi. Una scelta possibile ma che poco si confà all’abituale strategia di lavoro di Cristiano Giuntoli. Pertanto non resta che attendere.

Nelle ultime ore, però, il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni ha fornito ragguagli importanti sul possibile inserimento del Milan per ‘Maurito’. Ecco quanto riferito in un video apparso sul suo profilo YouTube:

“Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Mauro Icardi. Il Psg è disposto a ‘regalarlo’ attraverso una buonuscita che possa coprire la differenza che percepisce attualmente con il Psg ed altrove. Sogna ad occhi aperti di tornare in Italia. Si era proposto al Milan e c’è stato un colloquio con Massara. Una decina di giorni fa nuovo contatto e la risposta è stata: -No grazie, vogliamo Thuram-. A questo punto alcune voci riportano Icardi come papabile obiettivo del Milan con il suo entouage che sarebbe bussando alle porte dei rossoneri per smuovere la situazione. Attenzione perché anche la Juve è vigile su Icardi se dovesse partire Vlahovic.”

Come se non bastasse, poi, Wanda Nara si è fatta ritrarre in un’Instagram Story proprio a Milano. Foto che però è stata prontamente rimossa: caso o inizio di mercato? Ai posteri l’ardua sentenza.