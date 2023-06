C’è un nome nuovo per il calciomercato della Juventus: ecco le ultime notizie relative al colpo Okafor.

L’attacco è uno dei reparti che la Juventus rinforzerà in questi calciomercato estivo 2023. Dopo Milik, infatti, arriverà un’altra punta che dovrà completare il reparto in attesa della decisione del club riguardo il futuro di Dusan Vlahovic che non è così convinto della sua permanenza alla Juventus. Uno dei giocatori nel mirino della Juventus è l’attaccante del Salisburgo Okafor.

La Juventus guarda al mercato austriaco per rinforzare la squadra. Nel mirino c’è l’attaccante del Salisburgo Okafor che in passato è stato accostato anche al Milan. Emergono le cifre ufficiali riguardo questo colpo della Juventus: ecco quante possibilità ha la società bianconera di portare a termine l’operazione. La concorrenza è davvero folta visto che sul giocatore c’è l’interesse anche da parte di altre società italiane ed estere. Svelate le cifre ufficiali riguardo questo acquisto della Juventus.

Ultime notizie calciomercato Juventus: colpo Okafor

Attaccante classe 2000, Okafor è uno dei giocatori nella lista di Manna per il calciomercato Juventus. Duttile tatticamente può giocare su tutto il fronte offensivo, anche come esterno destro o sinistro. Nell’ultima stagione al Salisburgo ha totalizzato, in campionato, 21 partite con 7 gol e 3 assist. Quante possibilità ci sono per il suo trasferimento alla Juve?

Secondo i bookmakers è assai difficile e complicato un trasferimento alla Juventus di Okafor. La quota del possibile approdo dell’attaccante svizzero alla Vecchia Signora è di 15. Più facile, almeno secondo le agenzie di scommesse, un approdo al Milan (4,5) o al Napoli (8). Complicata anche la pista che porta il calciatore all’Inter (11). Servirà, dunque, un grande investimento da parte della Juventus per convincere Okafor a passare in Serie A. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2024 ed è su questo che la Juventus può battersi per provare a prendere il calciatore ad un prezzo di saldo. La valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro. L’obiettivo del Salisburgo è massimizzare il più possibile dal suo addio per evitare di perderlo a zero la prossima stagione visto che ad oggi non ci sono stati passi avanti riguardo il rinnovo di contratto del calciatore che si sta guardando intorno e spera di cambiare squadre già in questa sessione di calciomercato.