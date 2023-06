Calciomercato Juventus, decisione presa: è uno degli incedibili

Attenzione massima su quelle che saranno le mosse di calciomercato che la Juventus effettuerà nel corso delle prossime settimane.

I bianconeri sembrano avere le idee chiare. La missione della formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà quella di riuscire a portare nuovamente il tricolore a Torino. Cancellando dunque l’ultima opaca stagione disputata che si è conclusa solamente con il settimo posto in classifica.

Sul risultato finale della Juventus in serie A è pesata tantissimo la penalizzazione di 10 punti subita, che di fatto l’ha spinta fuori dalla zona Champions League. Ma ora bisogna tornare a sognare in grande e per questo motivo la dirigenza è pronta a fare degli investimenti importanti per far sì che la squadra sia sempre più competitiva e completa. Qualche movimento di mercato è stato già completato, ma nel corso dell’estate è chiaro che ci si aspetta ancora qualche colpo da parte della società torinese. Del resto c’è bisogno di rinforzi in tutti i reparti.

Juventus, Miretti non si muove da Torino

Prima di compiere qualsiasi tipo di operazione, la società deve valutare e gestire al meglio tutti quei giocatori che sono già in organico e che possono tornare utili. Puntare sulla linea verde è doveroso e del resto nella stagione che si è appena conclusa mister Allegri ha valorizzato diversi giovani. Tra questi anche il centrocampista Fabio Miretti, che è coinvolto da giorni in voci di mercato.

❌ Miretti è incedibile.

Non c'è alcuna trattativa in corso e il ragazzo non ha intenzione di lasciare la Juventus.

[SportItalia] — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ🙅🏻🤍🖤 (@pazzamentejuve) June 27, 2023

Voci che però sembrano destinate a cadere nel vuoto, perché come ha riportato Sportitalia per la Juventus Miretti è un giocatore incedibile, d’altronde lo stesso mediano non ha intenzione di vestire una maglia che non sia quella bianconera. Proseguirà dunque nel percorso di crescita con la speranza di riuscire a ritagliarsi sempre più spazio nella prossima stagione.