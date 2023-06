Processo Juventus, Chiné ‘sconfessato’: “Riapertura del caso”

La Juventus sta pensando al suo futuro nel tentativo di tornare al più presto a gioire per i suoi successi sportivi.

La società bianconera vuole tornare al più presto a lottare per traguardi importanti. La conquista del prossimo scudetto è la missione primaria di una squadra che nel corso delle prossime settimane subirà diversi cambiamenti legati al calciomercato.

Chi arriverà a Torino? I tifosi sono ansiosi di capire chi saranno i rinforzi della Juventus per la prossima stagione. Nella quale non si giocherà in Champions League, visto che l’undici allenato da Max Allegri ha chiuso solamente al settimo posto della classifica. Un piazzamento che è arrivato per via della penalizzazione di 10 punti che la Juve ha subito per la vicenda legate alle “plusvalenze”. Una pagina che tutti vogliono cancellare al più presto, seppur se ne continua a parlare.

Juventus, Greco: “Stanno cadendo i pilastri dell’inchiesta plusvalenze”

Le vicende extracalcistiche che hanno coinvolto la Juventus continuano ad interessare la tifoseria e non solo. Riguardo l’archiviazione dell’ipotesi delle false fatturazioni legate al “caso plusvalenze” l’avvocato Vincenzo Greco ha parlato a “Radio Bianconera” spiegando come “Stanno iniziando a cadere i pilastri, è raro che la Procura inizi una indagine e poi ne chieda l’archiviazione, è come se smentisse se stessa“.

“Hanno capito che non si tratta di false fatturazioni. Anche la Juventus voleva andare al Tar come ha fatto Agnelli, ma poi ha scelto una linea morbida al contrario dell’ex presidente. Ma se il Tar gli darà ragione, potrebbero cadere altri presupposti della penalizzazione subita. Chiné riaprirà il caso?” sono le sue parole. Una questione, quella del “caso plusvalenze” che dunque è destinata a far parlare tanto anche in futuro.