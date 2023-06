Scambio Juve-Napoli per Chiesa: la risposta è già arrivata

Continua ad essere molto attiva la Juventus in questa fase di calciomercato mentre ci avviciniamo alla fine del mese di giugno.

La società torinese vuole assolutamente cancellare l’ultimo opaca stagione e guardare al futuro con rinnovato ottimismo. L’obiettivo sarà quello di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai manca da troppo tempo sulle maglie bianconere.

Per riuscire in questo intento l’allenatore Massimiliano Allegri avrà senz’altro bisogno di volti nuovi, oltre che della conferma dei suoi pezzi pregiati. Una è arrivata proprio nella giornata odierna, con la firma di Rabiot che si è legato alla Juventus per un altro anno. Adesso però i tifosi si aspettano anche qualche colpo in grado di elevare la qualità della squadra e far sì che possa essere sempre più competitiva. Sono tanti nomi che vengono accostati ai bianconeri, ma non è semplice fare mercato senza gli introiti che sarebbero arrivati partecipando alla prossima edizione della Champions League.

Juventus, Del Genio spegne l’ipotesi di scambio con il Napoli

Ecco perché il club potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere qualche pezzo pregiato, per fare cassa e avere dei fondi in più da reinvestire altrove. Si sta parlando tanto della possibile cessione di Vlahovic ma anche di quella di Federico Chiesa, che tra l’altro non è un intoccabile nello scacchiere tattico di Allegri.

Per il figlio d’arte si è parlato anche di un possibile scambio con il Napoli, che oltre a una somma economica potrebbe mettere sul piatto il laterale Zanoli. Di questa eventualità ha parlato a Telecapri il giornalista Paolo Del Genio, che ha spento sul nascere questa idea. “Ci credo poco, sinceramente. Sarei felicissimo di vedere Chiesa al Napoli, anche se è un calciatore che si infortuna spesso” sono le sue parole. Un ragionamento suggellato anche da ipotesi economiche. “Se il Napoli si può spingere fino a 6 milioni per Osihmen, potrebbe offrirne altrettanti anche a Chiesa?” ha detto.