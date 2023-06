Offerta dall’Arabia, hanno detto sì: la Juve non aspettava altro

Confermata la proposta dall’Arabia Saudita: allarme in casa Juventus. Il punto sul possibile trasferimento

La Juventus ha accolto il figlio d’arte Timothy Weah, arrivato oggi a Torino per le visite mediche a cui seguirà la firma sul contratto.

Un giocatore giovane e molto duttile che può giocare da ala d’attacco ma anche come esterno a tutta fascia. Infatti nei piani di Allegri Weah potrebbe diventare l’erede di Cuadrado come esterno a destra nel 3-5-2. La Juventus è riuscito anche a trattenere Adrien Rabiot, di fatto un secondo acquisto dopo mesi di tira e molla con il francese e il suo agente, mamma Veronique. In casa Juve, però, ci sono diverse situazioni ancora irrisolte. Dal futuro di Dusan Vlahovic a quello di Federico Chiesa. Loro due sono gli indiziati principali a lasciare il club, essendo i più ambiti in casa Juve. In uscita, invece, Juan Cuadrado ma anche Alex Sandro. Sia il colombiano che il brasiliano alleggeriranno notevolmente il monte ingaggi e lasceranno spazio ai nuovi investimenti bianconeri. Proprio sulla situazione di Alex Sandro arriva una conferma.

Juventus, offerta dell’Arabia Saudita per Alex Sandro: arriva la conferma

Il giornalista Enrico Turcato ha parlato a Juventibus soffermandosi sul futuro di Alex Sandro, rivelando una notizia importante sul brasiliano.

In merito ad Alex Sandro, è stata confermata la proposta dall’Arabia Saudita che continua ad essere la padrona di questa sessione di calciomercato. Il terzino ex Porto, però, non ha ancora preso una decisione. Il brasiliano sembrava in procinto di lasciare Torino ma è scattato il rinnovo automatico fino al 2024 dopo il raggiungimento di un certo numero di presenze. Adesso, però, la Juventus sembra intenzionata a lasciare andare Alex Sandro per investire su un giovane che possa prendere le redini della fascia sinistra. I bianconeri aspettano l’affondo decisivo dell’Arabia Saudita che sta per accogliere anche Marcelo Brozovic dopo gli arrivi di Ziyech, Koulibaly, Benzema e Kante. Adesso potrebbe essere il turno di Alex Sandro.