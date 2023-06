Doppietta Icardi, sì alla Juventus: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, un nome nuovamente in auge. Ecco come ritorna protagonista in Serie A: tutto quello che può succedere.

Icardi di nuovo in Serie A? Ciò che filtra dalle indiscrezioni porterebbe a crederlo. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter, vuole ritornare protagonista post Psg e Galatasaray, per farlo, avrebbe in mente un grande ritorno ai vertici della Serie A.

Come si evince dalle indiscrezioni, il giocatore, avrebbe come priorità almeno due squadre che lottano ai vertici. Come scrive ‘Enrico Camelio’ di ‘RadioRadio,it’, il nome dell’argentino è finito proprio nei radar della Roma. La squadra di Mourinho potrebbe chiudere l’operazione ma non sarebbe la sola, possibile, nuova squadra per Icardi.

Icardi vuole la Roma o la Juventus: Ritorno in Serie A col botto

Icardi si appresta a ritornare protagonista nel campionato che l’ha reso celebre. L’ex attaccante dell’Inter, dopo stagioni certamente non al vertice in Francia e poi in Turchia, cerca la consacrazione, nuovamente, nel calcio italiano. Lo stesso argentino sarebbe propenso per un ritorno in Serie A. Il campionato italiano è ciò che l’ha reso celebre nel mondo e ,adesso, da quanto confermano dalle indiscrezioni, il centravanti argentino vorrebbe tornare in Italia e preferirebbe Milano o in alternativa Torino per la sua ‘nuova’ avventura.

Ma come detto poc’anzi, anche la Roma, si legge, potrebbe essere meta gradita. Proprio la Capitale, si legge, potrebbe essere la soluzione ideale per Icardi che, stando alle indiscrezioni, cerca una nuova consacrazione. Dopo la stagione in Turchia, il bomber argentino vuole ritornare a sancire proprio in Serie A. Attendiamo ulteriori conferme sulla possibile operazione. Certamente, nonostante tutto, Icardi potrebbe essere una valida alternativa offensiva soprattutto se la Juventus dovesse perdere il suo attuale bomber Dusan Vlahovic, corteggiato dalle big inglesi e non solo. Attendiamo, dunque, un verdetto che arriverà molto presto.