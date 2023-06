Bomba di mercato, affare Juve-Tottenham: è saltato tutto

Salta l’affare di mercato tra Juventus e Tottenham: ecco cosa è successo e le motivazioni del dietrofront degli Spurs

Nelle ultime settimane si è fatta sotto la Premier League che ha puntato i big della Serie A. Dopo il colpo del Newcastle che si è assicurato Sandro Tonali dal Milan, anche un’altra big ha bussato alla porta, questa volta in casa Juventus

Si tratta del Tottenham che negli ultimi giorni ha messo gli occhi su un big della Juventus. Il giocatore in questione è Gleison Bremer, perno della difesa bianconera. Il difensore brasiliano è arrivato nella scorsa estate di mercato dal Torino dopo un investimento di circa 50 milioni di euro. Il classe ’97 dopo una prima fase di adattamento, ha preso confidenza con l’ambiente Juve, diventando uno degli insostituibili di Allegri. La Juventus conta di costruire la difesa partendo proprio da lui, uno di quei giocatori che può rappresentare uno dei punti fermi della nuova rosa di Allegri. Il Tottenham, però, ha mostrato interesse nei suoi confronti ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un dietrofront.

Juventus, il Tottenham fa marcia indietro per Bremer

come riportato dal giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’, sarebbe saltata la trattativa per il trasferimento di Bremer al Tottenham.

Gli Spurs avrebbero virato su un giocatore Bundesliga, mollando la presa per il brasiliano della Juve. Il club londinese ha annullato tutti gli appuntamenti successivi con la Juventus e con l’entourage del difensore. Una trattativa saltata anche per le richieste del club bianconero che non ha intenzione di svendere il giocatore, visto il contratto in scadenza nel 2027 e alla luce della cifra investita un anno fa per prelevarlo dal Torino. Il Tottenham ha già pescato due giocatori dalla Serie A in questa sessione di mercato: il primo è Destiny Udogie, bloccato già un anno fa dall’Udinese; l’altro è Guglielmo Vicario, portiere richiesto da tante big della Serie A ma che il club londinese è riuscito ad assicurarsi. Per Bremer, invece, sembrerebbe che il patron Daniel Levy abbia deciso di mollare la presa, almeno per il momento.