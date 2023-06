Lascia la Juventus dopo tredici anni: adesso è UFFICIALE

Lascia la Juventus dopo tredici anni: adesso è anche ufficiale. La notizia era nell’aria da un poco di giorni. La nota della società

Si conclude il percorso professionale di Claudio Albanese alla Juventus. Il Chief Corporate Affairs & External Communications Officer non sarà più nel club a partire dalla stagione 23/24″. Ecco la nota ufficiale che spiega l’addio. La Juve, il prossimo anno, avrà un nuovo capo della comunicazione.

Si sapeva da un poco di tempo. Le voci giravano da qualche settimana. E adesso anche il club piemontese ha deciso di mettere fine alle indiscrezioni ufficializzando quindi il cambio ai vertici della comunicazione, diventata fondamentale in un momento come questo dopo i social fanno girare tutto in maniera veloce, senza filtri. “Albanese, che ha coordinato la comunicazione di Juventus da luglio 2010, conclude il suo percorso in bianconero dopo aver creato, insieme al suo team, anche il settore digitale e le attività ESG. Juventus ringrazia Albanese per i suoi tredici anni di lavoro proficuo e appassionato”. Si chiude quindi un’era dentro il club. Un uomo scelto da Agnelli, Albanese, che adesso invece con la nuova proprietà non continuerà la sua avventura dentro la Juventus, Adesso si attende di capire chi sarà il suo successore.