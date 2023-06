In casa Juventus c’è sempre un obiettivo dichiarato che adesso, però, potrebbe avere l’interesse anche dell’ex allenatore.

La Juventus si muove sul mercato. Tra poche ore dovrebbe arrivare, anche, Giuntoli e per questo motivo, adesso, l’intensità dei colpi in entrata potrebbe aumentare. Dopo l’acquisto di Weah, sulle fasce, interessa anche un altro profilo di grande esperienza.

Il club detentore del cartellino potrebbe già liberarlo ma su di lui ci sarebbero le insidie di un altro club della Serie A, esattamente quello dell’ex storico, Maurizio Sarri.

Anche Sarri vuole Vazquez: Frena soltanto l’ingaggio

Juventus e Lucas Vazquez sono già in contatto da diverso tempo, ma come si può evincere dall’ultima indiscrezione de ‘Il Messaggero’, adesso, anche la Lazio sarebbe interessata allo spagnolo, considerato un cosiddetto “jolly” molto utile per rinforzare la rosa di Sarri e permettere quell’upgrade internazionale.

L’unico, reale, problema, per il momento, sarebbe, però, l’ingaggio dell’esterno del Real Madrid. Vazquez chiederebbe, infatti, 4,5M€ a stagione e sarebbe decisamente troppi per i capitolini, mentre, per la Juve, sarebbero sostenibili, dunque, per il momento la Juventus rimane comunque in vantaggio nell’operazione. Da capire se questa possibile opzione piaccia realmente al nuovo direttore sportivo Giuntoli che dovrebbe già arrivare nelle prossime ore e firmare il suo nuovo contratto da dirigente della squadra bianconera. Giuntoli dovrà avere il compito di sfoltire la rosa facendo uscire i cosiddetti esuberi e vendendoli bene, senza nemmeno, insomma, svenderli. Poi ci sarà il capitolo top player, uno tra Vlahovic e Chiesa potrebbe salutare ma allo stesso tempo potrebbero essere integrati altri giovani. Ci sono diversi profili interessanti e, dunque, non ci resta che attendere ulteriori verdetti con il buon auspicio che la Juventus possa ritornare a vincere da subito. Il popolo bianconero sembra fiducioso a riguardo.