La Juve l’ha fatto ancora: colpo in Premier, ecco il ‘nuovo Henry’

Calciomercato Juventus, i bianconeri attenti ai cosiddetti enfant prodige: dall’Inghilterra la conferma che cambia tutto.

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus. La Vecchia Signora guarda proprio ai giovani. Il progetto sarà fondamentale basato su di loro. Già nella precedente stagione tutti i giovanissimi hanno dato un contributo essenziale visto che sono già pronti, da subito, per fare la differenza. In attesa di Giuntoli si pianificano già i colpi dell’estate, e, proprio dall’Inghilterra sarebbe spuntato un gioiello di rara bellezza, il giovane classe 2003 che sta già, letteralmente, stupendo per le sue giocate e i paragoni non sono da meno. C’è, infatti, chi lo paragona già al campionissimo Henry.

L’attaccante dello Sheffield, Daniel Jebbison, potrebbe essere quel colpo a sorpresa capace di stupire tutto. La Vecchia Signora potrebbe sorprendere la concorrenza andando a chiudere uno dei giovani più promettenti, proprio, del campionato inglese.

Juventus su Daniel Jebbison: Stella dello Sheffield

Come riportato dai media inglesi e come viene anche confermato da il ‘Corrieredellosport’, sul giovane prodigio ci sarebbero anche Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, attratte dal contratto del calciatore che scadrà l’anno prossimo con il club inglese e che, quindi, potrebbe permettere un assalto diretto già da subito ad un prezzo scontato, oppure, aspettando la naturale scadenza del contratto.

Sostanzialmente, dunque, il profilo sembra interessare anche per le capacità tecniche. Abilità che ricordano da vicino proprio il campionissimo dei Gunners, Henry anche ex Juventus, purtroppo con una parentesi sfortunata dato il ruolo sbagliato. Come confermano da ‘Il Corriere dello Sport’ i numeri del giovane parlano chiaro: “Nella stagione appena conclusa, Jebbison ha maturato 19 presenze tra Championship e FA Cup, mettendo a segno due reti. Con lo Sheffield ha anche esordito in Premier League nella stagione 2020/2021, realizzando una rete nel corso del match giocato contro l’Everton”. Un possibile, futuro, top player per la Juventus, attendiamo novità in merito.