Affare Juve-Real saltato: accordo fino al 2024

Colpo di scena riguardo la trattativa di calciomercato della Juventus, arriva l’annuncio dalla Spagna: doccia gelata per Allegri.

Quello della Juventus sarà un mercato al ribasso. La nuova dirigenza ha già dettato le linee guida che Allegri ha accettato senza problemi. Il tecnico aveva comunque presentato alla dirigenza una lista della spesa che comprendeva anche il calciatore del Real Madrid, che poteva lasciare la Spagna a prezzo di saldo.

La Juventus stava seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione relativa al calciatore spagnolo che era in uscita dal Real Madrid. Era un richiesta di Massimiliano Allegri che era pronto ad accogliere in squadra Lucas Vazquez. L’esterno poteva rappresentare una grande occasione per i bianconeri che potevano aggiungere talento ed esperienza alla rosa dei bianconeri.

Calciomercato Juventus: dietro front da Madrid, arriva lo stop alla trattativa

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, il Real Madrid ha bloccato la cessione di Lucas Vazquez alla Juventus.

Grande beffa per la Juventus, il Real Madrid ha deciso di non cedere Lucas Vazquez. Il calciatore resterà ancora in Spagna finno al termine del suo contratto, in scadenza a giugno 2024. La dirigenza bianconera aveva messo l’esterno in cima alla lista dei suoi obiettivi, soprattutto dopo la decisione del ragazzo di non rinnovare con i Blancos. Poteva rappresentare per la Juve il colpo giusto in avanti, considerata anche la grande esperienza dello spagnolo che ha vinto tutto con il Real Madrid. Un colpo stile Di Maria, con Allegri che aveva già dato il suo assenso a questa operazione. Alla fine, però, gli spagnoli hanno deciso di non privarsi del calciatore che continuerà a far parte della rosa del Real anche per la prossima stagione. Probabilmente andrà via a parametro zero, intanto la Juventus dovrà guardare verso altri obiettivi per rinforzare l’attacco. L’ultimo nome accostato ai bianconeri è quello di Mimmo Berardi del Sassuolo che può essere il rinforzo giusto per la Vecchia Signora.