Calciomercato Juventus: Alex Sandro ha deciso, ecco il suo futuro

C’è l’annuncio riguardo il futuro del difensore brasiliano della Juventus Alex Sandro: ecco cosa sta succedendo.

Il rinnovo automatico del contratto di Alex Sandro ha fissato la nuova scadenza al 30 giugno 2024. Nel frattempo la Juventus ha già fatto sapere al giocatore di volerlo liberare in anticipo. Nel corso di questa sessione di calciomercato le parti devono trovare un accordo, ecco le squadre interessate al brasiliano.

Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato relative ad Alex Sandro che è sempre più lontano della Juventus. Il calciatore non rientra nei piani della società con la dirigenza che è pronta a cederlo già in questa sessione di mercato. L’obiettivo di Giuntoli è quello di tagliare il suo ricco stipendio, ecco perché nelle ultime ore sono uscite fuori nuove indiscrezione relative alla volontà del calciatore che ha ufficialmente fatto sapere le sue intenzioni riguardo un futuro lontano da Torino.

Alex Sandro via dalla Juventus? Ecco cosa c’è di vero

Si muove qualcosa sul fronte Alex Sandro, la Juve è a lavoro per piazzarlo in qualche società estera. Il calciatore non rientra nei piani tecnici della società. Il suo alto ingaggio pesa e non poco sul bilancio della Juventus, ecco perché la dirigenza ha deciso di venderlo già in questa sessione di mercato. Ecco l’annuncio del giocatore riguardo il suo addio dalla Juventus.

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Alex Sandro ha fatto sapere alla dirigenza della Juventus di non essere disposto a rescindere il contratto con i bianconeri. Inoltre, il calciatore ha aperto soltanto all’addio in Premier League. Per il momento non sono arrivate offerte concrete per il brasiliano che continua ad essere un calciatore della Juventus. Rispedite al mittente, infine, le proposte da parte di club arabi e turchi. La sua intenzione e proseguire la carriera nei cinque top campionato europei. Ecco perché l’unica speranza della Juventus è quella di cedere Alex Sandro in Premier League.