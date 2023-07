Da Chiesa a Vlahovic, polveriera Juve e doppio addio: numeri da circo

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus: c’è un indizio che non lascia speranze ai tifosi bianconeri. Ecco tutti i dettagli riguardo Chiesa e Vlahovic.

Emergono delle indiscrezioni clamorose riguardo l’addio dalla Juventus di Chiesa e Vlahovic. Una vera e propria polveriera in casa della Vecchia Signora, ecco cosa potrebbe succedere dopo l’annuncio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo.

La Juventus ha bisogno di cedere almeno un big in questa sessione di calciomercato. I bianconeri hanno necessità di incassare, dagli esuberi e non solo, almeno 80 milioni di euro che sono i soldi persi a causa della mancata qualificazione in Champions League. La dirigenza ha già fatto sapere a Giuntoli che nessuno è incedibile e che tutti, davanti a delle buone proposte, possono partire. Anche Allegri è a conoscenza di ciò: ecco cosa potrebbe succedere con Chiesa e Vlahovic, c’è un indizio che non lascia più dubbi riguardo l’addio dei due calciatori bianconeri.

Calciomercato Juventus: addio Chiesa e Vlahovic

Ci sono dei veri e propri colpi di scena riguardo la doppia cessione in casa Juventus. Ecco le ultime novità in merito all’addio di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che possono lasciare la Vecchia Signora nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Dai bookmakers arriva l’indiscrezione relativa alla doppia cessione in casa Juventus di Chiesa e Vlahovic. Gli analisti sportivi hanno fissato la quota ad 1,5 riguardo il cambio di maglia dei due calciatori bianconeri che possono trasferirsi entrambi in un altro club bel corso di questo calciomercato estivo 2023. Giuntoli è già a lavoro per trovare l’eventuale sostituto del bomber serbo, nella lista della spese ci sono David del Lille, Beto dell’Udinese e Hojlund dell’Atalanta. Tutti e tre hanno buone possibilità di trasferirsi in bianconero nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio di Vlahovic. Per quanto riguarda il sostituto di Chiesa, invece, il nome in pole è quello di Mimmo Berardi del Sassuolo. L’attaccante è un vecchio pallino di Giuntoli che ha già provato a prenderlo nel corso della sua esperienza a Napoli. Adesso che è alla Juventus, il ds farà un tentativo con il Sassuolo che non ha chiuso alla possibile partenza del suo capitano. Intanto da parte delle agenzie di scommesse arrivano dei segnali poco incoraggianti riguardo Chiesa e Vlahovic visto che la quotazione è davvero bassa, riguardo il cambio di maglia in questa sessione di calciomercato.