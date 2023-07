Scambio lampo Juventus-Milan: trattativa ‘chiusa’, risposta definitiva

Scambio lampo Juventus-Milan: la proposta dei bianconeri ha già una risposta definitiva. Ecco quello che ha detto Cardinale

Uno scambio proposto dalla Juventus. Non solo per rinforzare la linea difensiva, ma anche per piazzare uno degli esuberi che adesso ci sono dentro la squadra di Massimiliano Allegri. E una risposta sarebbe già arrivata. Ma prima di parlare di quello che il Milan ha risposto ai bianconeri, perché proprio con la società di Cardinale la proposta era stata messa in piedi, andiamo a scoprire di chi si tratta.

Le informazioni sono stati riportate dal quotidiano Libero, che parla di McKennie messo sul piatto dalla Juve per il difensore Kalulu. Sì, così pare, ma questa proposta ha subito immediatamente uno stop. Uno di quelli che non sembrano avere la possibilità di riapertura. Sì, Cardinale, che il club piemontese voleva stuzzicare proponendo il connazionale, non è stato per nulla colpito da questa cosa. Due di picche quindi. Non si farà.

Scambio lampo Juventus-Milan, al momento tutto bloccato

Sì, al momento non ci sono possibilità che questa idea bianconera possa vedere la luce. Poi sappiamo benissimo che il calciomercato ha delle vie infinite che molto spesso sono poco comprensibili ai più, ma non ci sentiamo ovviamente di dire che si possa riaprire, nel breve periodo.

Potrebbe essere invece uno scambio da ultimi giorni di mercato, uno scambio di quelli che vanno in porto per l’incastro di alcune cose che al momento però non si sanno nemmeno quelle che potrebbero essere. La Juve in ogni caso ci ha provato ma per ora ha dovuto alzare bandiera bianca. In maniera definitiva? Sarà solamente il tempo a dirlo.