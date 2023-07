Incubo Juventus, prendono Milinkovic Savic: scossone Blues

Incubo per la Juventus: dall’Inghilterra sicuri dell’interesse del Chelsea per Milinkovic Savic. Contatti con l’agente. C’è anche la cifra dell’affare

Incubo per la Juventus. Che se da un lato ha avuto praticamente il via libera da parte della Fiorentina per Zaniolo, adesso potrebbe avere molti problemi per quanto riguarda un altro elemento che, da un poco di tempo, è stato messo nel mirino: Milinkovic Savic.

Sappiamo benissimo che il centrocampista della Lazio è un altro pallino dei bianconeri, che stanno cercando questa estate di prendere quei calciatori trattati gli anni passati ma che fino ad adesso non hanno mai preso la via della Continassa. E il Sergente della Lazio è uno di questi. Ad un anno dalla scadenza naturale del suo contratto, il tempo dell’addio è arrivato, anche se Lotito chiede 40milioni di euro. Una cifra alta, forse non raggiungibile al momento per la Vecchia Signora, soprattutto se non dovesse arrivare un’offerta per qualche big. Ma questi problemi economici non ce li hanno di certo da un’altra parte, al Chelsea per esempio, che secondo CaughtOffside avrebbe messo nel mirino il biancoceleste.

Incubo Juventus, il Chelsea fa sul serio

Sì, i 40milioni di euro richiesti da Lotito in casa londinese tutto sarebbero tranne che un problema. E da quelle parti fanno sul serio, visto che ci sarebbe anche stato un primo contatto con Kezman, che cura gli interessi di Milinkovic Savic.

Insomma, senza girarci troppo intorno, il Chelsea potrebbe realmente mettere la freccia e strappare non solo alla Juventus, ma all’intera Serie A, il centrocampista serbo che ormai ha deciso di cambiare aria. Sì, su questo di dubbi ormai non ce ne stanno più. Milinkovic dirà addio alla Lazio: si spera possa vestirsi di bianconero. Che centrocampo sarebbe con Rabiot e Pogba…