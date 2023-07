L’erede di Chiesa arriva dal Portogallo: clausola folle per portarlo alla Juve

Calciomercato Juventus, i bianconeri sondano già la pista del dopo Chiesa e un nome su tutti finisce in cima alla lista.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe messo già gli occhi su un giocatore importante direttamente dal Portogallo. Come scrivono da ‘O Jogo’, i bianconeri si starebbero muovendo già per sondare il dopo Federico Chiesa, nel caso, appunto, vendessero il top player in caso di offerte importanti.

Come si legge, infatti, i bianconeri avrebbero già messo gli occhi su Pepé, esterno offensivo classe 1997 in forza al Porto e che sta facendo parlare di se grazie alle sue straordinarie prestazioni, un cosiddetto predestinato che potrebbe già sancire ad alti livelli anche in Italia, in Serie A.

Pepé come erede di Chiesa

Andiamo, però, a scoprire qualcosa di più su Pepé che, come si legge, potrebbe, clamorosamente prendere un’eredità importante come quella che lascerebbe Chiesa in caso di addio dalla Juventus. Certamente, c’è da sottolinearlo, i bianconeri prenderebbero in considerazione la proposta, soltanto di fianco ad offerte importanti.

Il giocatore del Porto, brasiliano di nascita, ma con passaporto italiano, interessa molto ai bianconeri ma ci sarebbe già un grande ostacolo per arrivare a chiuderlo immediatamente. Si tratterebbe della clausola rescissoria pretesa dalla formazione lusitana: ovverosia 75 milioni di euro chiesti per chiudere l’affare. Attendiamo ulteriori sviluppi in caso di cessione di Chiesa ma a 75 milioni, difficilmente, i bianconeri riuscirebbero a chiudere, anche perché, come sappiamo, il vero problema dei bianconeri è proprio di natura economica e infatti senza Champions League si dovrà tornare ad una stabilità economica che non consenta eccessi di questo tipo. Anche sul fattore stipendi. Rimaniamo in attesa per ulteriori sviluppi e, magari, l’inserimento di qualche papabile contropartita tecnica in caso di dialogo senza clausola ma quindi come trattativa vera e propria con il club portoghese.