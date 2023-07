Calciomercato Juventus, occhio sul talento già in Piemonte, potrebbe arrivare per 20 milioni di euro. Bianconeri interessati.

L’ultima suggestione potrebbe già essere a Torino. Come si legge, infatti, dalle varie indiscrezioni, adesso, l’ultimo obiettivo della Vecchia Signora potrebbe essere un giocatore dei cugini granata. Si tratta di un profilo seguito anche dall’Inter di Marotta.

Come si legge, proprio dall’indiscrezione rilasciata da ‘Maurizio Russo’, l’ultimo nome che piacerebbe ai bianconeri sarebbe quello di Singo del Torino. L’inter di Marotta potrebbe anche interessarsi al giocatore e per farlo partire Cairo chiederebbe una cifra tra i 15-20 milioni di euro.

Singo alla Juventus? L’ultima suggestione da 20 milioni

piace e non solo ai bianconeri, il giocatore del Torino sembra avere il phisique du role dei grandi e adesso sarebbe già pronto per l’upgrade a livello internazionale. Proprio come fu per Bremer, adesso, la Juventus potrebbe muoversi per un altro granata.

Giocatore che piace alle big ma non è una priorità per l’Inter visto che, per ora, il Torino non vuole contropartite tecniche ma soltanto soldi cash e si parla di una cifra, come già anticipato poc’anzi, che oscilla tra i 15-20 milioni di euro. In corsa per averlo, oltre al derby d’Italia sul mercato ci sarebbe anche il Milan di Pioli. Come si legge proprio dall’indiscrezione, per volere stesso del giocatore, il iivoriano preferirebbe un club col 3-5-2 come mudlo, ma l’obiettivo è andare in una qualsiasi delle big. Insomma, adesso, senza ulteriori indugi, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta su di lui. Non ci resta che attendere un verdetto definitivo non appena si saprà qualcosa di più concreto a riguardo, certamente, però, il giocatore fa gola alle grandi del campionato italiano che sanno le sue potenzialità. Per Singo, dunque, potrebbe scatenarsi un vero e proprio caso di mercato estivo che lo vedrà al centro della scena.