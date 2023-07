La Juventus ‘silura’ Vlahovic e lo riporta in Serie A: scatto ufficiale

La Juventus avanti a tutti nella corsa al bomber che potrebbe tornare in Serie A: le quote del suo possibile ritorno in Italia

La Juventus lavora assiduamente in chiave mercato e aspetta la firma di Cristiano Giuntoli per dare definitivamente il via alle trattative.

Alcuni rinforzi, però, sono già arrivati. Arkadiusz Milik è tornato a Torino a titolo definivo dall’Olympique Marsiglia. Timothy Weah, invece, è il vero primo colpo di Giovanni Manna per rinforzare il reparto offensivo. Anche se il figlio d’arte potrebbe prendere il posto di Cuadrado a tutta fascia sulla destra. Rimane un grosso punto interrogativo, invece, sul futuro di Dusan Vlahovic e la Juve sta già sondando il terreno per l’eventuale sostituto. Mauro Icardi è tornato ad essere uno dei nomi più caldi della sessione estiva di calciomercato che si è aperta ufficialmente il primo luglio. L’attaccante argentino, dopo la parentesi negativa al Paris Saint-Germain, ha ritrovato un ottimo stato di forma al Galatasaray, laureandosi campione di Turchia insieme a Zaniolo, Mertens e Torreira. Con 23 reti in 26 presenze ha trascinato il club turco alla vittoria del campionato e ha dimostrato di saperci ancora fare sotto porta.

Via Vlahovic: secondo i bookmaker la Juventus è in pole per Icardi

Tanti club vorrebbero riportare Mauro Icardi in Serie A, il campionato che lo ha fatto sbocciare e da cui manca ormai da 4 anni.

Secondo i bookmaker non è così remoto il suo ritorno in Italia. In base agli esperti Sisal, l’approdo di Mauro Icardi alla Juventus è quotato a 2.75, su Snai invece sale a 3.50. Anche il Milan, però, è sulle tracce del bomber di Rosario e potrebbe concorrere proprio con la Juventus. Secondo Sisal e Snai il ritorno di Icardi a Milano, sponda rossonera, è quotato a 3. Leggermente più indietro c’è la Roma di José Mourinho che come il Milan cerca un attaccante, visto lo scarso rendimento di Andrea Belotti e l’infortunio di Tammy Abraham. La quota per l’arrivo di Icardi nella Capitale si attesta a 4. Chiude il quadro delle italiane la Fiorentina, decisamente più indietro rispetto a Juventus, Milan e Roma. La Viola sogna il colpo dell’estate quotato a 12 dai bookmaker.

Non concorre, invece, l’Inter che dopo aver coltivato il talento di Icardi per 6 anni, ha voltato pagina, puntando su Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno gioito con il numero 9 argentino ma hanno anche affrontato diverse vicissitudini che hanno rotto il rapporto. La Juventus ad oggi è in pole secondo i bookmaker ma l’ostacolo principale al ritorno di Icardi riguarda l’ingaggio. Il classe ’93, infatti, percepisce uno stipendio di circa 10 milioni di euro e difficilmente sarebbe disposto ad abbassare la sua richiesta.