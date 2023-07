Fugato anche l’ultimo dubbio: Milinkovic Savic nuovo giocatore della Juve

C’è sempre tanto lavoro da fare in casa Juventus guardando alla prossima stagione calcistica che ormai sta per entrare nel vivo.

Manca ancora più di un mese all’inizio del prossimo campionato di serie A, fissato per il 20 agosto, ma tutte le squadre ovviamente in questa fase sono molto impegnate sul calciomercato per uscire ad allestire una rosa competitiva e ambiziosa.

Anche la Juventus ovviamente sarà grande protagonista sul mercato, considerando la volontà della dirigenza di voltare pagina dopo l’ultima opaca stagione. La formazione di Massimiliano Allegri vuole puntare alla vittoria del prossimo scudetto, anche se la concorrenza per conquistare il tricolore sarà ampia e agguerrita. I tifosi dunque tendono con ansia le mosse di Giuntoli, che sarà chiamata a portare a Torino giovani di valore ma anche elementi affermati in grado di fare la differenza nel nostro campionato. Le prossime settimane dunque si preannunciano molto impegnative per la dirigenza bianconera.

Juventus, Milinkovic in arrivo in estate o al massimo nel 2024

Gli obiettivi però la società li ha fissati e anche da tempo. Uno di questi è Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio e centrocampista universale. In grado anche di portare in dote un bottino di reti non indifferenti. Giocatore da tempo accostato alla Juventus, sembra essere ormai solo una questione di tempo. Come spiega Tuttosport quest’estate o al massimo la prossima sarà un calciatore bianconero.

La Lazio non vuole fare sconti, chiede almeno 30 milioni per il suo calciatore, il cui contratto scadrà a giugno 2024. Un affare possibile dunque per la società bianconera solo se nel frattempo si riusciranno a recuperare delle risorse dai giocatori che non rientrano nei piani. Come McKennie, Arthur e Zakaria. I tre centrocampisti potrebbero avere un futuro in Premier League. Altrimenti l’affare sarà di fatto rimandato alla prossima estate, quando Milinkovic-Savic sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.