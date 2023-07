Zaniolo-Juventus, la ‘resa’ con gli interessi: è UFFICIALE

Zaniolo-Juventus, annuncio ufficiale di Barone, dirigente della Fiorentina. Ecco svelata la reale intenzione del giocatore del Galatasaray

Niccolò Zaniolo è un elemento che interessa, eccome, alla Juventus. Ma non da quest’anno, ma da un poco di tempo, come sappiamo. Ma forse, adesso, le cose sono realmente mature per riuscire nell’affare nonostante si sia anche parlato di quello che potrebbe essere un inserimento in questa operazione di mercato della Fiorentina.

Ma a mettere la parola fine alla telenovela Zaniolo-Viola, ci ha pensato Joe Barone, dirigente dei toscani che intercettato da calciomercato.it ha spiegato chiaramente questo: “Zaniolo è un giocatore del Galatasaray e a quanto ho sentito negli ultimi giorni è interessato ad andare alla Juventus. Quindi penso che rimane al Gala con gli interessi della Juve”. Insomma, la Fiorentina ha capito di non poter convincere, qualora ci sia stato l’interesse, l’ex Roma che pare voglia tornare in Italia in questa sessione di mercato dopo soli sei mesi in Turchia.

Zaniolo-Juventus, via libera per i bianconeri

Non che servisse, ovviamente, ma questo suona come un via libera ufficiale alla Juventus da parte della Fiorentina. Una via libera che adesso potrebbe diventare, o almeno così spera qualcuno, una vera e propria trattiva per portare Niccolò in bianconero. Zaniolo è nell’orbita piemontese prima del doppio infortunio che ne ha bloccato un poco la carriera. Uno di quei colpi che prima o poi, o almeno questa è la sensazione, si deve concretizzare.

Vedremo ovviamente adesso se la Juventus vorrà affondare il colpo. Anche se, come sostituto di Di Maria, si valuta come sappiamo pure il profilo di Mimmo Berardi. Un elemento che dalle parti della Continassa piace – anche lui da un poco di tempo – e che potrebbe essere preso in considerazione dalla dirigenza in questa sessione. Insomma, nomi italiani, così come vi abbiamo pure raccontato ieri, per quella che potrebbe essere una rivoluzione dentro la Juventus.