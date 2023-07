Juventus, ritorno clamoroso di Dybala: “Non l’ha mai fatto”

Possibile ritorno a sorpresa di Paulo Dybala alla Juventus? Arriva la risposta sul futuro dell’argentino

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Timothy Weah e si prepara a intervenire concretamente in difesa e a centrocampo.

Intanto nelle ultime ore il nome di Paulo Dybala era stato nuovamente accostato alla Juventus. Un’ipotesi remota ma che ha acceso la fantasia de tifosi. Il popolo bianconero ha ancora in mente il saluto commovente della ‘Joya’ all’Allianz Stadium di poco più di un anno fa. In quella occasione Dybala non era riuscito a trattenere le lacrime per il suo addio alla Juventus e poco dopo ha ricevuto un’accoglienza da Re nella Capitale per il suo nuovo percorso alla Roma. Con i giallorossi ha ritrovato la continuità che gli era mancata nelle ultime stagioni, soprattutto a causa degli infortuni. L’argentino anche quest’anno ha dovuto combattere con alcuni problemi di natura muscolare ma nel complesso è stato molto presente disputando 25 partite di campionato, condite da 12 gol e 7 assist. Tra tutte le competizioni ha collezionato 38 presenze con 18 reti e 8 assist. Numeri che ricordano il vecchio Dybala e che non si vedevano da diversi anni.

Juventus, nessuna trattativa con Dybala: “Non è un obiettivo di mercato”

Nelle ultime ore Tuttosport ha sottolineato la possibilità di un clamoroso ritorno di Paulo Dybala a Torino.

La smentita è arrivata da parte del giornalista Mirko Nicolino che ha spiegato la situazione di Paulo Dybala. “La Juventus ad oggi non ha mai cercato Dybala che dunque non è un obiettivo di mercato”. Parole decise che non lasciano spazi a dubbi, anche se il calciomercato è in continuo movimento e cambiamento. Di conseguenza le situazioni possono cambiare da un momento all’altro e anche le questioni più delineate possono subire dei ribaltamenti di fronte repentini. Ad oggi non è pensabile un ritorno di Dybala a Torino a distanza di un anno, soprattutto alla luce del contratto che lo lega alla Roma fino al 2025. Nella prossima estate però, la situazione potrebbe cambiare in quanto andrebbe a un anno dalla scadenza. A meno che il club giallorosso non decida di proporre il rinnovo al giocatore. Dybala ha dimostrato di avere un feeling importante con la città e con i tifosi e difficilmente tornerebbe a Torino dove con Massimiliano Allegri non si è lasciato certamente nel migliore dei modi