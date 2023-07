Doppio sì Chiesa-Vlahovic, tempo scaduto Juve: arrivano 126 milioni

Calciomercato Juventus, le mosse dei bianconeri non possono non partire dal futuro dei due gioielli offensivi. La situazione.

In attesa dell’ufficialità di Cristiano Giuntoli che dovrebbe arrivare in giornata, la Juventus sta programmando le prossime mosse per riuscire a sbloccare definitivamente un mercato nel quale ha intenzione di fare la voce grossa.

Nei prossimi giorni Manna sbarcherà a Londra per fare il punto della situazione sulle tante voci riguardanti gli esuberi bianconeri. Da Zakaria a Mckennie passando per Arthur: cessioni (eventuali) importanti, che nelle idee del management bianconero dovrebbero fruttare soldi importanti da investire immediatamente. E chissà che queste tre cessioni non siano una delle condizioni necessarie per la permanenza di Chiesa e Vlahovic a Torino.

A fare il punto della situazione stamani è Tuttosport, che svela come il primo obiettivo di Giuntoli sia quello di provare a ricucire i rapporti tra i due gioielli ex Fiorentina ed Allegri, con il quale il feeling la scorsa stagione ha lasciato molto a desiderare. Sia l’esterno offensivo italiano sia il serbo, però, hanno molto mercato all’estero: in tempi e in modi diversi alcuni club della Premier League hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità delle trattative. Dal canto suo, pur non considerandoli incedibili, la Juve non ha alcuna intenzione di svendere quelli che considera veri e propri patrimoni.

Calciomercato Juventus, come cambia il futuro di Chiesa e Vlahovic

Chiesa e Vlahovic ancora alla Juve? Sì, molto probabile. Tuttavia entrambi dovranno essere molto felici di rimanere e sposare in toto il progetto tecnico di Allegri. Dettaglio importante e non da trascurare. Il discorso motivazionale, poi, si intreccia con quello squisitamente economico: per poter trattenere i due calciatori più forti tecnicamente della rosa, il duo Manna-Giuntoli dovrà sfoltire una rosa troppo lunga e con molti esuberi al suo interno.

E ritorniamo dunque al discorso iniziale sulle cessioni. Dopo aver risparmiato 36 milioni di euro lordi dai mancati rinnovi di Cuadrado, Di Maria e Paredes, la Juve ha incamerato 30 milioni dall’addio di Kulusevski, ritornato al Tottenham. A questi potrebbero aggiungersi i soldi derivanti dalla cessione di Zakaria, valutato dalla ‘Vecchia Signora’ circa 20 milioni di euro e sondato dal West Ham e dal Lens. Arthur è a bilancio per circa 30 milioni ma la sensazione è che la Juve ne avallerebbe la partenza anche ad una cifra leggermente inferiore, aprendo eventualmente al prestito con obbligo di riscatto. Discorso analogo a quello di Mckennie, non riscattato dal Leeds ma sempre con le valigie in mano: negli ultimi giorni il Galatasaray ha sondato il terreno, non scaldando più di tanto il texano che preferirebbe altre destinazioni. Costo del cartellino: circa 25 milioni di euro.