La Juventus ‘fa fuori’ Ceferin: l’UEFA ora trema, ecco cosa sta succedendo

Nelle scorse settimane, con un comunicato ufficiale, la Juventus ha fatto un passo indietro sulla Superlega. Una decisione non comunicata in maniera ufficiale, ma anticipata, come si leggeva, a Real Madrid e Barcellona.

A tutti, questo passaggio, fortemente voluto dalla UEFA, è sembrato anche un rafforzamento della leadership in ambito europeo del massimo dirigente del comitato che nel Vecchio Continente gestisce le cose, vale a dire Ceferin. Ma questo è realmente così? La domanda se la sono posta in tanti, e un documento redatto da Robby Houben, professore all’Università di Anversa (dove tiene un corso sulla “professionalizzazione del calcio” e uno sulla “buona governance delle imprese”), e anche consulente del Parlamento Europeo sul trattamento fiscale del calcio professionistico, ha spiegato un’altra cosa. Ecco il dettaglio.

Juventus, ecco quello che potrebbe succedere

Sì, secondo il documento – così come riportato da TuttoSport – potrebbe avere un effetto boomerang poco piacevole per l’Uefa in sede di Corte di Giustizia Europea che potrebbe considerare la cosiddetta “Juvexit” come il frutto di forti pressioni, se non proprio ricatti morali, da parte dell’istituzione europea.

Il testo, che è stato pubblicato alcuni giorni fa, sintetizza lo stato dell’arte della questione Uefa-Superlega in attesa della sentenza definitiva da parte della corte di Giustizia Europea che è attesa nel prossimo mese di settembre. Quindi le cose potrebbero andare decisamente in maniera diversa, a differenza di quanto si è potuto capire soprattutto dopo il comunicato dei bianconeri.