Juventus-Milinkovic-Savic, doppia offerta ufficiale alla Lazio: le cifre

Juventus-Milinkovic-Savic, i bianconeri non mollano la pista che conduce al centrocampista serbo della Lazio.

Gli anni passano, le stagioni si susseguono, il tempo scorre veloce. Eppure l’interesse della Juventus per Sergej Milinkovic-Savic sembra non scemare mai. Il fortissimo centrocampista serbo rimane il sogno nel cassetto della dirigenza bianconera, l’oggetto del desiderio da almeno cinque anni a questa parte. In tanti si chiedono se questo sia davvero l’anno buono per portare il nativo di Lleida a Torino.

Il contratto del calciatore biancoceleste scadrà tra un anno esatto. Di rinnovo non se ne parla e non se n’è quasi mai parlato. La Lazio temporeggia, gli agenti di Milinkovic nicchiano. Insomma, la possibilità che possa andare via a zero, nell’estate 2024, è molto alta. La Juventus lo sa bene, è perfettamente a conoscenza della situazione ed in questa sessione di calciomercato proverà a fare un nuovo tentativo per Milinkovic-Savic, che stavolta sembra destinato a lasciare la Capitale dopo otto anni. Trattare con Claudio Lotito, in ogni caso, non è affatto semplice. Il patron della Lazio ha sempre fatto di tutto per trattenere i suoi gioielli, sparando cifre altissime di fronte ai potenziali acquirenti.

Juventus-Milinkovic-Savic, 40 milioni per il serbo: no di Lotito

Non bisogna dimenticare, poi, che la Lazio quest’anno giocherà la Champions League a differenza dei bianconeri. Un punto a favore di Lotito, che non vorrebbe privare il suo allenatore Maurizio Sarri di una delle pedine più importanti della squadra.

La sensazione è che la Lazio sia disposta a privarsi di Milinkovic-Savic ma solamente se arriverà un’offerta importante, che soddisferà le richieste della società biancoceleste. E di tempo non ce n’è poi così tanto: di certo i capitolini non venderanno uno dei loro migliori giocatori a fine agosto, quando resterà poco tempo per trovare un eventuale sostituto. Ma non è detto che i bianconeri possano tornare alla carica: il giornalista Ciro Troise, intervenuto a TvPlay, ha svelato che nelle ultime settimane la Juve ha presentato due offerte alla per il giocatore. Una da 30 e una seconda da 40 milioni, entrambe rifiutate.