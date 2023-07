Due di picche Juventus: il Bayern Monaco ha detto no

Il Bayern Monaco avrebbe bloccato la possibile cessione, andiamo a scoprire in dettaglio tutti i motivi della questione.

Stando, infatti, al portale estero ‘Bild’, proprio come Ryan Gravenberch, Mazraoui avrebbe criticato pubblicamente il suo ruolo nel campione tedesco dei record, motivo per cui si era già palesata una possibilità su un addio anticipato.

Come si legge, infatti, già a maggio era stato riferito che la Juventus di Allegri si era interessata ad un suo possibile impiego vista l’utilità del giocatore in questione e la possibilità di prenderlo proprio dal Bayern Monaco, notizia che, però, si legge, non è stata confermata, o meglio, non ha ottenuto il via libera proprio del club tedesco in questione.

Mazraoui alla Juventus bloccato: Il Bayern non vuole

Come anche confermato dalla redazione del giornalista sportivo ‘Gianluca Di Marzio’ si era parlato proprio di un interesse diretto dei bianconeri per il giocatore del Bayern Monaco. Ma come detto poc’anzi, Secondo ‘Sport Bild’, tuttavia, Mazraoui non avrebbe ricevuto un rilascio ufficiale dal Bayern Monaco.

Almeno finché Kyle Walker non è ancora stato confermato dal Manchester City. Tuttavia, poiché c’è anche un addio a Benjamin Pavard, sembra incerto se Mazraoui stesso dovrebbe andare al trasferimento di Walker. Insomma, almeno per il momento, nulla sembra muoversi nonostante la necessità dei bianconeri di rinforzarsi proprio sulle fasce, il vero e proprio upgrade che vorrebbe essere colmato. Un cambio pelle voluto dalla società ma anche dall’allenatore che si aspetta nuovi top player proprio in difesa. Staremo a vedere se arriverà qualche giocatore importante nei prossimi mesi con la piena consapevolezza che la Juventus farà di tutto per tornare a vincere da subito: l’obiettivo è sempre la vittoria dello scudetto e non sarà semplice vista la qualità degli avversari in questione, soprattutto con la presenza di questo Napoli che farà di tutto per riconfermarsi.