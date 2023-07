Calciomercato Juventus, la ‘storia’ per l’erede di Bremer: 40 milioni in clausola

Calciomercato Juventus, scelto il, possibile, erede del brasiliano. Ma c’è il costo della clausola rescissoria di 40 milioni.

Come scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’, in difesa, la Juventus vuole rinforzarsi da subito, cercare immediatamente un profilo capace di fare la differenza sia in campionato ma soprattutto a livello internazionale. Piacciono già due profili su tutti ma c’è da capire, anche, quale sarà il futuro di Bonucci.

Le Normand della Real Sociedad, con clausola di 40 milioni e Laporte del City sono in questo momento le priorità per la Juventus, soprattutto dovesse verificarsi la cessione del brasiliano Bremer che piace molto in Premier League.

Le Normand e Laporte obiettivi in difesa

C’è però, prima di parlare di mercato, da risolvere il nodo-Bonucci. Importante per i parametri economici, certo, ma secondario nell’economia del mercato rispetto a Vlahovic e Chiesa. Questi tre, infatti, sono anche contesi sul mercato. In cima su tutti c’è proprio l’attaccante serbo che, rimane, ad oggi molto desiderato in Inghilterra.

Sul centravanti ci sono il Chelsea e il Manchester United, mentre Chiesa in questa fase è una suggestione. Diciamo che almeno sulla difesa, i bianconeri, potrebbero pensare almeno uno di questi due rinforzi. La Juventus, sotto la guida del ritorno dell’allenatore Massimiliano Allegri, sta pianificando la sua campagna di mercato estiva con l’obiettivo di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo le ultime voci di mercato, uno dei nomi principali sulla loro lista dei desideri è quello di Aymeric Laporte, difensore centrale del Manchester City. Come confermano anche le indiscrezioni. Laporte, francese, ha avuto una stagione altalenante con il Manchester City. Nonostante sia considerato uno dei migliori difensori al mondo, ha faticato a trovare regolarità di gioco questa stagione e, di conseguenza, potrebbe essere aperto a nuove sfide soprattutto in un campionato competitivo come quello italiano.