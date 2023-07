Calciomercato Juventus, Bremer via: Allegri ha già comunicato l’erede

Calciomercato Juventus, anche il difensore brasiliano non è intoccabile, Allegri, infatti, avrebbe già trovato il possibile sostituto.

Nel mondo del calcio, nessun giocatore è veramente intoccabile e anche Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, potrebbe lasciare la squadra se l’offerta giusta dovesse arrivare già in questa sessione di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, direttamente da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’allenatore Max Allegri avrebbe già individuato un possibile sostituto per l’ex giocatore del Torino.

Hermanoso al posto di Bremer: Allegri sceglie il sostituto

Mario Hermoso, centrale mancino dell’Atletico Madrid, il cui contratto scade nel 2024 potrebbe essere il jolly difensivo indicato, proprio, da Allegri per sostituire Bremer in caso di cessione del difensore centrale brasiliano.

Gleison Bremer è arrivato alla Juventus nella stagione 2020-2021, dopo un’esperienza di successo con il Torino. Il difensore brasiliano si è guadagnato la fiducia dell’allenatore e ha dimostrato di essere un’aggiunta solida al reparto difensivo bianconero. Tuttavia, nonostante le sue buone prestazioni, sembra che il suo futuro con la squadra sia ora incerto data anche la mancata Champions League a causa della penalizzazione, dunque, alla giusta offerta il giocatore potrebbe fare le valigie. Secondo le voci di mercato, Max Allegri avrebbe individuato Mario Hermoso come possibile sostituto di Bremer. Il difensore spagnolo, attualmente all’Atletico Madrid, è un giocatore talentuoso e versatile. Con il suo contratto che scade nel 2024, Hermoso potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per la Juventus, che potrebbe cercare di assicurarsi i suoi servigi a una cifra ragionevole. La possibile partenza di Bremer e l’arrivo di Hermoso potrebbero avere diverse implicazioni per entrambi i giocatori e per la Juventus. Per Bremer, un trasferimento potrebbe significare una nuova sfida e opportunità di crescita altrove. Allo stesso tempo, la Juventus potrebbe trarre vantaggio da un’eventuale cessione finanziariamente vantaggiosa per investire in altri reparti della squadra.