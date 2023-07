Chiesa e Bonucci ‘lasciano’ la Juve ma si ritrovano nella stessa squadra: “Fuori dai piani”

Calciomercato Juventus, potrebbero essere contesi dalla stessa squadra all’estero: tutti i dettagli delle potenziali trattative.

Stando alle ultime indiscrezioni, direttamente da ‘La Stampa’, il Newcastle United, club della Premier League in completa ascesa e anche il più ricco economicamente, sembra aver mosso i primi passi per mostrare interesse a Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus e membro della Nazionale italiana. Secondo i recenti sondaggi di mercato, la Juventus potrebbe essere disposta a liberare Bonucci per motivi di costo di ingaggio e perché il giocatore non rientra più nei piani strategici del club.

Leonardo Bonucci è una delle figure chiave nella storia recente della Juventus. Dopo essere arrivato al club nel 2010, ha contribuito in modo significativo ai successi della squadra in Serie A, vincendo numerosi titoli nazionali. Bonucci è noto per le sue doti di leadership, il suo senso tattico e la capacità di impostare l’azione dalla difesa. Il Newcastle United, sotto la nuova proprietà del Saudi Arabian Public Investment Fund, sta cercando di rinforzare la squadra e di competere ai massimi livelli nella Premier League. Secondo le voci di mercato, il club avrebbe manifestato interesse per il capitano della Juventus, cercando di portare esperienza nella propria difesa, visti anche gli obiettivi europei per la prossima stagione.

Nonostante il ruolo di Bonucci nella storia del club, sembra che la Juventus sia aperta a considerare la sua partenza per motivi finanziari e strategici. Il contratto di Bonucci, che scade nel 2024, comporta un ingaggio elevato che potrebbe mettere a dura prova il bilancio della Juventus. Inoltre, il club potrebbe voler ringiovanire la difesa e costruire una nuova squadra che si adatti ai piani strategici futuri con Giuntoli a capitanare il tutto. Per Bonucci, un possibile trasferimento al Newcastle potrebbe significare una nuova sfida in un campionato diverso. La Premier League è conosciuta per il suo ritmo intenso e il suo stile di gioco fisico, ma le abilità e l’esperienza del difensore potrebbero renderlo un’aggiunta preziosa per il club inglese. Tra l’altro, proprio dal Newcastle, anche un altro bianconero è conteso: si tratta di Federico Chiesa. Chissà se proprio i due si ritroveranno, insieme, in Inghilterra nella prossima stagione. Aspettiamo novità in merito.