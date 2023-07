Dall’Inter alla Juventus, accordo sul gong: firma UFFICIALE

Dall’Inter alla Juventus, accordo trovato e firma ufficiale. Rimane in bianconero anche il prossimo anno. C’è pure l’annuncio del club

Sembrava dovesse andare all’Inter, per quell’aria di rivoluzione che si respira dentro la Juventus e che ha già portato a qualche addio. E tra quelle che dovevano salutare c’era anche lei, Linda Sembrant. Invece non è andata proprio così.

La società bianconera infatti ha annunciato che il difensore resterà ancora alla corte di Montemurro per il prossimo anno. Un annuncio davvero inaspettato visto che la stessa sembrava potesse essere ad un passo dall’Inter, dove avrebbe raggiunto anche Rita Guarino, colei che ha iniziato il ciclo vincente dentro Vinovo. Invece niente, un “innesto” decisamente importante per i colori bianconeri, e per una squadra che ha un solo obiettivo per la prossima stagione, quello di tornare a vincere lo scudetto.

Dall’Inter alla Juventus, firma Sembrant

Ecco il comunicato della Juventus che ha annunciato il rinnovo: “La Coppa Italia, appena conquistata, accanto a lei, la medaglia delle vincitrici al collo e la maglia per celebrare le 100 presenze tra le mani. Linda Sembrant ha chiuso la scorsa stagione con questa foto e, dopo averla incollata al suo album bianconero, ha voltato pagina e scritto il titolo di un nuovo capitolo: stagione 2023/24. Approdata alla Juventus nel 2019, portando esperienza internazionale in un progetto in costante evoluzione, ha dato fin dai primi giorni un’enorme mano alla squadra e al gruppo, in campo e fuori, vincendo tanto e subito. Il suo palmarès, fino a questo momento, recita tre scudetti, tre Supercoppe e due Coppe Italia.

“Non arricchisce la bacheca, ma racconta il percorso fatto insieme, anche la crescita costante a livello europeo. 100 presenze e 10 gol segnati, si riparte da questi numeri. Ci sono poi i mille sorrisi e i tanti ostacoli superati insieme, tra cui il bruttissimo infortunio rimediato nel maggio 2021. Fin qui la storia è stata bellissima, ora siamo pronti a continuare insieme. Pronti a vedere ancora in campo la nostra numero “Trentadü”.