Juventus, il gioiellino dice addio: rescissione UFFICIALE

Juventus, il gioiellino dice addio: arriva il comunicato del club che annuncio la rescissione ufficiale del contratto. Ecco di chi si tratta

La rivoluzione che interessala Juventus continua anche nelle squadre minori. Non solo solamente interessi i big, quelli della squadra di Massimiliano Allegri, ma anche elementi giovani che la prima squadra non l’hanno mai assaggiata e che hanno giocato pure in prestito, in altri club, nel corso degli ultimi anni.

“Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Randy Bandolo alla Juventus”. Questo il Tweet dell’account ufficiale bianconero che svela la decisione di chiudere il rapporto con il giocatore. Che, come spiegato prima, nell’ultima stagione non ha giocato nemmeno con la maglia bianconera ma era in prestito al Pisa, in Serie B. Diciassettenne, da adesso in poi sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione, visto che dentro il club piemontese non c’è più spazio per lui. Una decisione quindi ufficiale, com’è ufficiale, come detto, il rinnovo di Sembrant nella femminile. Lei sembrava ad un passo dall’Inter, e invece continuerà dopo il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda con i colori bianconeri addosso.