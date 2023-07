Niente sentenza immediata: Juve fuori dalle Coppe, la punizione è doppia

Si attende la decisione della Corte in merito al rebus legato al settlement agreement della Juventus. Gli ultimi aggiornamenti.

Archiviata una stagione, la scorsa, costellata da colpi di scena dentro e fuori dal campo, la Juventus ha iniziato la sessione estiva di calciomercato con la necessità di avviare un restyling ragionato in diversi settori.

A partire dall’organigramma societario, con Giuntoli che nelle prossime ore diventerà ufficialmente il nuovo DS bianconero. A stretto giro di posta, però, la ‘Vecchia Signora’ dovrà ancora fare i conti con il suo passato. Dopo aver chiuso il nodo stipendi patteggiando una multa con la Procura Federale, infatti, la Juve attende di capire il verdetto UEFA in merito alla possibile violazione del settlement agreement. Una sentenza con cui sperano di fare i conti a stretto giro di posta.

Juventus, attesa per la sentenza UEFA: così la sanzione slitta al 2024-25

A fare il punto della situazione in casa Juventus è stata la ‘Gazzetta dello Sport‘. Secondo quanto riferito dalla ‘rosea’, infatti, il club bianconero aspetta la sentenza UEFA che dovrebbe materializzarsi entro metà luglio. In caso contrario la sanzione slitterebbe al 2024-25.

Scenario che rappresenterebbe una vera e propria beffa per la Juve, visto che il prossimo anno Rabiot e compagni potrebbero essere costretti a rinunciare a qualcosa di molto più prestigioso rispetto alla partecipazione in Conference. Nel caso in cui la compagine di Allegri dovesse qualificarsi tra le prime quattro, infatti, la sanzione UEFA estrometterebbe ‘Madama’ dalla partecipazione in Champions League. Situazione ovviamente da monitorare con estrema attenzione.