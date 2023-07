“Pronto, vieni da noi”: Milinkovic Savic manda in estasi la Juventus

Il futuro di Milinkovic Savic continua a tenere banco: le voci legate al suo possibile approdo alla Juventus sono sempre più fitte.

Dopo un corteggiamento che va avanti ormai da anni, la Juventus potrebbe finalmente coronare il sogno di mettere le mani su Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo della Lazio, legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel 2024, ha messo i bianconeri in cima alla lista delle sue priorità e sta spingendo molto per sbarcare alla corte di Allegri.

Fino a questo momento, però, Lotito non ha aperto le porte ad una sua cessione. Chi vuole la mezzala serba, infatti, nell’ottica del patron biancoceleste deve sborsare una cifra molto vicina ai 50 milioni di euro. Valutazione oggettivamente fuori mercato per un calciatore che tra pochi mesi sarebbe libero di firmare un nuovo contratto con un’altra squadra senza essere subordinato alla volontà della Lazio. Una partita a scacchi che prosegue da settimana e che per adesso non ha fatto registrare significative novità.

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic vuole solo e soltanto i bianconeri

Milinkovic Savic ha infatti raggiunto da mesi un accordo con la Juventus sulla base di un contratto quinquennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Le offerte provenienti dall’Arabia Saudita degli ultimi giorni non hanno minimamente scalfito la volontà del centrocampista, che desidera cucirsi la maglia bianconera sul petto.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, ad esempio, il ‘Sergente’ avrebbe espressamente chiesto di non essere disturbato in vacanza a meno che non arrivi la chiamata della Juve. Dal canto loro i bianconeri, per adesso, non possono soddisfare le richieste della Lazio senza mettere a segno cessioni importanti. In questo senso la trattativa legata all’addio di Zakaria, sempre più vicino al West Ham, rappresenterebbe un’apripista. Da non escludere, poi, che Lazio e Juventus decidano di intavolare una maxi operazione per Milinkovic Savic, inserendo nell’affare anche Rovella e Pellegrini, due ‘pedine’ che abbasserebbero e non poco le richieste cash dei capitolini. Situazione in evoluzione.