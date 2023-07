Saltati tre controlli antidoping: sospensione UFFICIALE

Saltati tre controlli antidoping, adesso la sospensione è anche ufficiale. Ecco il comunicato che mette tutto in chiaro

Ha saltato tre controlli antidoping e, per questo motivo, ha ricevuto una sospensione temporanea dall’attività. A comunicarlo, attraverso un post apparso sulla propria pagina Instagram, è stato lo stesso diretto interessato, il tennista americano Jenson Brooksby.

“Questa sospensione provvisoria non è un riconoscimento che ho fatto qualcosa di sbagliato. Al contrario, confuto le accuse e attendo un arbitrato indipendente”. Questo ha scritto l’atleta, che poi ha voluto anche fare chiarezza in questo modo: “Non ho mai saltato un test e non ho mai preso una sostanza vietata. Sono stato testato molte volte, comprese tre volte dopo il mio intervento chirurgico nel marzo 2023. Ora non vedo l’ora di fornire prove e spiegazioni”. In questo momento il tennista è anche infortunato, quindi non potrebbe giocare nessun torneo, ma questa sospensione, in ogni caso, lo metterebbero fuori da tutti i giochi.

Saltati tre controlli antidoping, sospeso un tennista

I tennisti, ricordiamo, sono tenuti a comunicare tutti quelli che sono i propri spostamenti, in anticipo, affinché qualora ci fosse un test a sorpresa sarebbero raggiungibile. In questo caso, in un’occasione, il 22enne non si sarebbe trovato nell’hotel che aveva indicato. Lui invece è certo di essere stato lì.

Insomma, al terzo saltato controllo salta la sospensione così come da regolamento, e adesso c’è da capire quali saranno i futuri provvedimenti in merito alla questione. In ogni caso la cosa certa al momento è che Brooksby non potrà giocare prima di aver chiarito a tutti la propria posizione.