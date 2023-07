Calciomercato Juventus, DAZN svela tutto: trattativa naufragata

La Juve e quelli che…di andare via proprio non ne vogliono sapere. Un compito complicato attende Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori.

Il mercato sta muovendo i suoi primi passi ufficiali, ma se il buongiorno si vede dal mattino per il nuovo responsabile dell’Area Tecnica della Juventus, Cristiano Giuntoli, questa sessione sarà probabilmente la più complicata della sua carriera.

Valutare le entrate e le uscite sarà infatti, forse, la parte più semplice del mercato bianconero. Assai più complessa si prospetta la soluzione che riguarda i calciatori di ritorno da prestiti infruttuosi o coloro che non rientrano più nei piani della società. Casi più o meni complessi, ma perlomeno per uno di questi la soluzione è davvero lontana, forse irraggiungibile.

La vicenda del centrocampista svedese, Dejan Kulusevski, si è conclusa positivamente con l’avvenuto riscatto da parte del Tottenham ma, purtroppo per la Juventus, è stato l’unico caso che abbia avuto una soluzione positiva. Da Zakaria a McKennie per finire ad Arthur tutti sono ritornati alla Juventus e ora sono alla ricerca di una nuova sistemazione.

Ma se per Zakaria e McKennie la Juventus ritiene che vi siano buone possibilità per delle cessioni a titolo definitivo che accontentino le parti in causa, il caso Arthur potrebbe protrarsi al lungo a causa di un ingaggio che scoraggia i possibili acquirenti. Ma in casa Juve vi è un altro caso che potrebbe creare non pochi fastidi. Il suo nome? Leonardo Bonucci.

La Juve e quelli che…non vogliono andare via

Leonardo Bonucci rappresenta uno di quei casi dove si può misurare l’abilità di un dirigente. Si prospetta infatti una vicenda di difficile soluzione.

Il centrale difensivo bianconero ha il contratto con scadenza 30 giugno 2024 e soltanto poche settimane fa ha annunciato che quella data segnerà non soltanto il suo addio alla Juventus ma, probabilmente, al calcio giocato. La Juventus sta spingendo per far sì che il centrale viterbese lasci la società bianconera con una anno di anticipo per via di un elevato ingaggio, 6,5 milioni di euro netti, non giustificabile per chi è ormai ritenuto fuori da qualsiasi progetto.

Come ci informa il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, l’intenzione di Leonardo Bonucci è quella di chiudere la carriera in maglia bianconera. Intende infatti rispettare il suo contratto in essere. Questo vorrà dire, però, rinunciare definitivamente alla possibilità di prendere parte al Campionato Europeo 2024 con la nazionale di Roberto Mancini.

E se neanche l’obiettivo Europeo riuscirà a far cambiare idea a Bonucci, il compito sarà complicato anche per uno come Giuntoli. Sarà necessario trovare la chiave giusta per far uscire, definitivamente, dalla Continassa l’ultimo tassello della mitica BBBC.