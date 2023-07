Nuovo argentino a Torino: la tentazione che sblocca la Juventus

Calciomercato Juventus, un nuovo argentino a Torino? L’ultima suggestione potrebbe portarlo direttamente sotto la Mole.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus e l’Atletico Madrid avrebbero avviato nuovi contatti per discutere la possibile cessione di un altro argentino che sembra interessare ai bianconeri.

Si tratterebbe di Nahuel Molina. Il difensore argentino, considerato uno dei talenti emergenti nel panorama calcistico, sarebbe al centro dell’attenzione di entrambi i club, ma la trattativa si prospetta complessa per il costo.

Juventus a caccia di un difensore: Piace Molina ma ci sono anche due opzioni

Nuovi contatti tra Juventus e Atletico Madrid per Molina, giocatore che già in passato era finito nei radar della Vecchia Signora. La pista che porta all’argentino sarebbe la più affascinante e sicura, ma anche la più costosa e difficile secondo l’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’. La Juventus è ben consapevole delle qualità del giocatore e del suo potenziale futuro, motivo per cui ha mostrato un forte interesse ad assicurarsene i servigi. Tuttavia, l’Atletico Madrid non sembra intenzionato a privarsi facilmente del talento argentino e non accetterà offerte al di sotto delle sue richieste.

Nonostante i negoziati in corso per Molina, la Juventus sta anche considerando alternative nel caso in cui la trattativa dovesse rivelarsi infruttuosa. Un’opzione che sta prendendo sempre più forma è quella legata a Timothy Castagne. Il terzino belga, del Leicester City, ha dimostrato le sue qualità in Premier League e potrebbe rappresentare una valida alternativa per rafforzare il reparto difensivo bianconero. per questo proseguono i contatti per Castagne, e in lista resiste anche Holm, che come abbiamo visto ieri potrebbe interessare ance, molto, ai rivali ai vertici dell’Inter. Staremo dunque a vedere quello che succederà ma i nomi, adesso, sono già stati fatti e Allegri vorrebbe uno di questi tre profili come rinforzo in vista della prossima stagione.